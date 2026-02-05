　5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比変わらずの5万4520円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

56582.04円　　ボリンジャーバンド3σ
55410.16円　　ボリンジャーバンド2σ
54520.00円　　5日夜間取引終値
54293.36円　　4日日経平均株価現物終値
54238.28円　　ボリンジャーバンド1σ
53936.00円　　5日移動平均
53665.00円　　一目均衡表・転換線
53066.40円　　25日移動平均
52680.00円　　一目均衡表・基準線
51894.52円　　ボリンジャーバンド-1σ
51080.80円　　75日移動平均
50722.64円　　ボリンジャーバンド2σ
49710.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49550.76円　　ボリンジャーバンド3σ
48940.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
44450.25円　　200日移動平均


