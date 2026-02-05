TOPIX先物テクニカルポイント（5日夜間取引終了時点）
5日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比39.5ポイント高の3702.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3805.41ポイント ボリンジャーバンド3σ
3729.29ポイント ボリンジャーバンド2σ
3702.50ポイント 5日夜間取引終値
3655.58ポイント 4日TOPIX現物終値
3653.16ポイント ボリンジャーバンド1σ
3624.00ポイント 5日移動平均
3607.75ポイント 一目均衡表・転換線
3577.04ポイント 25日移動平均
3569.25ポイント 一目均衡表・基準線
3500.92ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3424.79ポイント ボリンジャーバンド2σ
3415.98ポイント 75日移動平均
3371.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3348.67ポイント ボリンジャーバンド3σ
3252.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3093.42ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3805.41ポイント ボリンジャーバンド3σ
3729.29ポイント ボリンジャーバンド2σ
3702.50ポイント 5日夜間取引終値
3655.58ポイント 4日TOPIX現物終値
3653.16ポイント ボリンジャーバンド1σ
3624.00ポイント 5日移動平均
3607.75ポイント 一目均衡表・転換線
3577.04ポイント 25日移動平均
3569.25ポイント 一目均衡表・基準線
3500.92ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3424.79ポイント ボリンジャーバンド2σ
3415.98ポイント 75日移動平均
3371.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3348.67ポイント ボリンジャーバンド3σ
3252.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3093.42ポイント 200日移動平均
株探ニュース