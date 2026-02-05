　5日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比39.5ポイント高の3702.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3805.41ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3729.29ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3702.50ポイント　　5日夜間取引終値
3655.58ポイント　　4日TOPIX現物終値
3653.16ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3624.00ポイント　　5日移動平均
3607.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3577.04ポイント　　25日移動平均
3569.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3500.92ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3424.79ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3415.98ポイント　　75日移動平均
3371.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3348.67ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3252.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3093.42ポイント　　200日移動平均


株探ニュース