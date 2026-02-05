グロース先物テクニカルポイント（5日夜間取引終了時点）
5日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比7ポイント安の703ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
763.04ポイント ボリンジャーバンド3σ
745.51ポイント ボリンジャーバンド2σ
727.97ポイント ボリンジャーバンド1σ
724.35ポイント 200日移動平均
710.44ポイント 25日移動平均
710.08ポイント 4日東証グロース市場250指数現物終値
708.80ポイント 5日移動平均
703.00ポイント 5日夜間取引終値
701.00ポイント 一目均衡表・基準線
697.50ポイント 一目均衡表・転換線
697.28ポイント 75日移動平均
692.91ポイント ボリンジャーバンド-1σ
685.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
675.37ポイント ボリンジャーバンド2σ
659.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
657.84ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
763.04ポイント ボリンジャーバンド3σ
745.51ポイント ボリンジャーバンド2σ
727.97ポイント ボリンジャーバンド1σ
724.35ポイント 200日移動平均
710.44ポイント 25日移動平均
710.08ポイント 4日東証グロース市場250指数現物終値
708.80ポイント 5日移動平均
703.00ポイント 5日夜間取引終値
701.00ポイント 一目均衡表・基準線
697.50ポイント 一目均衡表・転換線
697.28ポイント 75日移動平均
692.91ポイント ボリンジャーバンド-1σ
685.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
675.37ポイント ボリンジャーバンド2σ
659.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
657.84ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース