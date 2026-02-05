　5日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比7ポイント安の703ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

763.04ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
745.51ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
727.97ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
724.35ポイント　　200日移動平均
710.44ポイント　　25日移動平均
710.08ポイント　　4日東証グロース市場250指数現物終値
708.80ポイント　　5日移動平均
703.00ポイント　　5日夜間取引終値
701.00ポイント　　一目均衡表・基準線
697.50ポイント　　一目均衡表・転換線
697.28ポイント　　75日移動平均
692.91ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
685.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
675.37ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
659.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
657.84ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


