本日2月5日（木）よる7時から（※一部地域ではよる8時から）放送の「ぐるぐるナインティナイン 2時間SP」は、新企画「いらない服ピッタリ売ってゴチになります」と「木村佳乃&竹内涼真参戦ゴチ」の2本立て。

「木村佳乃&竹内涼真参戦ゴチ」は、新メンバー・佐野勇斗（M!LK）と倉科カナを迎えての「ゴチ27」2戦目。周囲の反響を聞くと、佐野はメンバーから「（放送を）見て知ったから怒られた」という。倉科は小芝風花から「倉科さんでうれしいです！」と連絡があったそう。倉科は今回制服姿初公開となるが、ブリティッシュ感を意識したという出で立ちに、同期の佐野も「めっちゃかわいいです」と大喜び。

VIPチャレンジャーは木村佳乃&竹内涼真。木村は4度目の参戦で、前回はなんとニアピン賞。今回はピタリ賞を狙うと意欲満々。一方の竹内は前回6位で、自ら「6位って何ともいえない薄い順位」というが今回は果たして？

ゴチバトルの舞台は、東京都千代田区にある和をベースに洋の技法を融合させたこだわりの創作和食が楽しめる「春秋溜池山王」。設定金額は、ヤベチャンマンが理科実験さながらの手法で20,000円と発表。自腹額は8人で16万円前後となる。

前回は“さのますコンビ”の暴走ぶりが目立ったが、今回は倉科が増田貴久のハイトーンボイスをまねてオーダーすると意外な反応が？一方、佐野は今回も食リポでボケまくると、木村が救いの手を差し伸べる!? 竹内と佐野は2回共演経験があるというが、佐野が竹内の家に行った時のエピソードを聞くと、あまりの迷走ぶりに一同戦々恐々となる。一方の倉科は木村と何度も共演経験があり、木村のことを「姉」的存在と慕う仲。木村の家でのお酒を飲んだ際には木村も驚く酒豪エピソードが…。

木村はせいやにレジェンド・坂田利夫さんのモノマネをリクエスト。そのクオリティーの高さには木村も拍手で感動！だがゴチメンバーでモノマネと言えば白石麻衣！そこで最新のモノマネを披露し、スタジオも大盛り上がり。

今回のテーマは「身も心もぽかぽかゴチ」。スタジオには体が温まる最新ぽかぽかグッズのほか、心も温まる“AIペット”も登場し、白石＆倉科も「かわいい！」と癒やされる。さらに体を動かして温まれる2つのゲームに全員で挑戦。まずは言ったことと逆の動きをするゲーム。あまりの白熱ぶりに、木村がなぜか涙を流しながら盛り上がる。さらに、カードに書かれた「お題」が歌詞に入っている歌を歌うアカペラゲームに挑戦。竹内・増田・佐野らがさすがの歌唱力を見せて白熱する中、「歌は自信がない」という倉科も大健闘！なぜか竹内とせいやが力技で大乱闘に発展!?

新メンバー2人の2戦目。倉科は「気持ちよく歌った代償がきてる気がします…これヤバイよ」。一方佐野は「自信が湧いてきました」と早くも自信満々。さらに高級食材の金額設定を巡って、大誤算していそうな料理に「こいつが犯人だ！」「おもしろくなってきたぞ！」と“竹内刑事”が降臨し結果発表は大盛り上がり！