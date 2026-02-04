軽やかなお腹＆下半身へ。冷え・むくみが気になる大人世代に【体幹と股関節へ同時に効かせる】簡単ポーズ
お腹や下半身が重たく感じやすい大人世代は、脂肪だけでなく、冷えや巡りの低下が影響していることも少なくありません。そこで取り入れたいのが、ヨガの簡単ポーズ【エーカパーダアドムカシュバーナアーサナ】。体幹で体を支えながら股関節を大きく使う動きで、お腹・脚・骨盤まわりをまとめて刺激できます。体を内側から温め、下半身の軽さを引き出しやすいポーズです。
エーカパーダアドムカシュバーナアーサナ
（１）四つん這いの姿勢になって、身体を持ち上げて「ダウンドッグ」のポーズになる
（２）片脚を脚の付け根から持ち上げ、上げきったらそのまま３〜５呼吸（約30秒間）キープする
反対の脚も同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「重心が偏ってしまわないようにバランスをキープすること」がポイント。両手でしっかりと床を押すこと、お腹にしっかり力を入れること、骨盤をまっすぐにキープするよう心がけましょう。冷えやむくみが続くと体はどうしても重たく感じがちだからこそ、無理のない呼吸と姿勢を意識しつつ、日々の習慣に取り入れてみてください。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
