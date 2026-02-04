忙しさに流される人と、自分時間を確保できる人。その差は“優先順位の付け方”です
仕事や家事に追われて、「今日も自分のことは何もできなかった」と一日が終わる。そんな日が続いていませんか？一方で、同じように忙しくても、きちんと自分の時間を確保している人もいます。この違いは、時間の量ではなく、何を先に入れているかという“優先順位の付け方”の差にあります。
「空いたらやる」は、ほぼできない
忙しさに流されやすい人は、「時間ができたら休もう」「余裕があったら自分のことをしよう」と後回しにしがちです。でも実際には、予定は次々に入ってきて、空き時間はなかなか生まれません。自分時間を確保できる人は、先に予定として入れ、その周りに他の用事を配置しています。
他人の都合が最優先になっていない？
頼まれると断れず、急な予定にも対応しているうちに、自分の予定は後回しになってしまうこともあります。自分時間を守れる人は、すべての頼みを引き受けるのではなく、「今は難しい」と線を引く判断もしています。優先順位を決めるとは、自分の時間を守る選択でもあるのです。
短時間でも“回復できる時間”を作っている
長い休みが取れなくても、15分のコーヒータイムや短い散歩など、気持ちを切り替える時間を意識的に作っている人は、疲れを溜め込みにくくなります。自分時間を確保できる人は、量より質を重視し、日常の中で回復できるポイントを持っています。
自分の時間は、余ったところに入れるものではなく、確保するもの。先に確保してしまうだけで、日々の過ごし方は大きく変わります。忙しいからこそ、まず自分のための時間を予定に入れる。その小さな意識の差が、心の余裕を作っていきます。 ※画像は生成AIで作成しています
