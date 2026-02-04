印象も存在感も薄くなるだけ…。40代・50代が陥りやすい“無難カラー依存コーデ”とは
服選びで失敗したくないとき、つい手が伸びるのがベージュやグレー、ネイビーといった無難カラー。どれも合わせやすく安心感はありますが、気づけばいつも似たような配色になっていませんか？40代・50代になると、この“無難カラー依存”のコーデが、知らないうちに印象を地味にしてしまうことがあります。
肌なじみが良すぎると、顔の存在感が薄れる
無難カラーは肌に自然になじむ分、顔まわりに使いすぎるとコントラストが弱くなり、全体がぼんやりした印象になりがちです。
特にベージュやグレーをトップスに持ってくると、血色感が出にくく、写真や室内照明では顔色が沈んで見えることも。悪目立ちはしないけれど、印象に残りにくい配色になってしまいます。
一点だけ目を惹く色を足すだけで、華やかさは取り戻せる
目を惹く色を全身に取り入れる必要はありません。トップスを少し明るい色に変える、ストールやバッグでアクセントカラーを足すなど、ワンポイントで十分です。顔まわりにほんのり色味が加わるだけで、表情が明るく見え、同じ服でもぐっと洗練された印象に変わります。
無難カラーが悪いわけではありません。ただ、安心感だけで選び続けると、いつの間にか“華のない地味コーデ”が定着してしまいます。色を少し足す。そんな小さな変化が、着慣れた服を新鮮に見せてくれますよ。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼全身“黒”で安心しきってない？40代・50代の顔色が沈む「黒頼みコーデ」問題