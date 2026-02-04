太ももだけ痩せない…。40代以降、ダイエットしても「下半身が変わりにくい」理由
体重は少し戻ってきたのに、なぜか太ももだけが細くならない。パンツの太もも部分がきついままで、上半身との差に違和感を覚える…。40代以降のダイエットで特に多いのが、この「下半身だけ変わらない」という悩みです。実はこれ、運動不足や努力不足というより、体の変化によって“下半身が痩せにくい条件”が重なっている可能性も。そこで今回は、ダイエットしても下半身が変わりにくい理由を解説します。
更年期は下半身に脂肪が残りやすくなる
40代を過ぎると女性ホルモンの分泌が大きく揺らぎ、脂肪のつき方にも変化が起こります。これまで分散していた脂肪が、太ももやお尻といった下半身に集まりやすくなるのが特徴です。
さらに、血流やリンパの流れも低下しやすくなるため、脂肪と一緒に水分が滞り、サイズ感が戻りにくくなってしまいます。体重が減っても太ももが変わらないのは、こうした体質変化が影響していることも少なくありません。
動いていても“使われていない筋肉”がある
ウォーキングや軽い運動をしていても、太ももの筋肉がしっかり使われていないケースは意外と多いもの。骨盤の傾きや姿勢の崩れがあると、太ももの前や外側ばかりが緊張し、内側やお尻の筋肉が休んだままになりがちです。すると、脂肪燃焼が起こりにくく、下半身だけが停滞する状態に。運動は量よりも「どの筋肉が使われているか」が大きく影響します。
冷えと回復不足がサイズ戻りを妨げている
40代を過ぎると下半身の冷えや疲労の抜けにくさも重なりやすい時期。冷えた状態が続くと血流が滞り、脂肪が動きにくくなります。また、睡眠の質が下がると筋肉の回復も追いつかず、下半身が張ったままの状態に。太ももが硬く重たい感覚がある人ほど、燃やす以前に「ゆるめて回復させる」ことが必要です。
太ももだけサイズが戻らないときは、食事制限や運動を増やす前に、ホルモン変化・筋肉の使われ方・冷えと回復の状態を見直すタイミング。焦らず土台から立て直すことでサイズダウンがついてくるケースは少なくありません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴5年）＞ ※画像は生成AIで作成しています
