理想的な細ウエストへ。１日１セット【お腹の凹ませ＆くびれ強化が一気に叶う】簡単習慣
ぽっこりと寸胴なお腹周りに悩んでいるなら、“腹筋全体”と“体幹”を効率よく強化することが肝心。そこで習慣に採り入れたいのが、体幹トレーニングの定番「プランク」にお腹をねじる動きをプラスするピラティスの簡単エクササイズ【プランクからのツイスト】です。お腹の凹ませやくびれ作りはもちろん、体幹の強化も叶うので、続けるほど理想的な細ウエストに近づけます。
プランクからのツイスト
（１）両手を肩の真下に着き、両脚の付け根の真下に両ひざを置いて脚を握りこぶし１個分に開く
（２）両脚を後方へ引き、つま先を立てて「プランク」の姿勢になり、ゆっくり呼吸しながら１分間キープする
▲頭、お尻・かかとを一直線にします
（３）右脚を浮かして息を吸い、息を吐きながらひざを左側に向けてお腹をねじって元の位置に戻す
（４）左脚を浮かして息を吸い、息を吐きながらひざを右側に向けてお腹をねじって元の位置に戻す
（３）、（４）のお腹をねじる動きを“１日あたり左右各10回を目標”に実践します。なお、お尻の位置を上げ過ぎたり、お尻の位置を落とし過ぎたりすると期待する効果を得られないので注意しましょうね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞