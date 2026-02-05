NEC川崎の意外な人間関係が明らかに！？ 応援番組「ラブロケ」2月分は選手自作の“完璧な相関図”に注目！

国内最高峰の女子バレーボールリーグ「SVリーグ」で熱戦を繰り広げ、神奈川県川崎市を本拠地とするNECレッドロケッツ川崎。その魅力を多角的に伝える応援番組「We love ROCKETS！」（ラブロケ）の2月分が放送中だ。

ラブロケは、2022-23、2023-24シーズンのVリーグ連覇、そしてSVリーグ初代シーズンで準優勝を果たしたNEC川崎の公式応援番組。コート上での真剣な表情とは一味違う、選手たちのリラックスした素顔や、チームメイトだからこそ知る裏話に迫る人気番組だ。

今シーズンの第6回となる2月分は、大工園彩夏、廣田あい、古谷ちなみ、原嶋睦夢、伊藤一葉の5人が登場。「レッドロケッツ相関図」と題し、賑やかなガールズトークを繰り広げながら、選手同士の濃密な人間関係を1枚の図に描き出していく。

トークでは、昨年夏にチーム内でブームになったという「アサイー」の話題をはじめ、「カフェ友」「パティシエ」といったスイーツ好きが集まるグループが次々と登場。さらに、1月31日と2月1日に開催されたオールスターゲームでも話題となったサンリオキャラクター、特に「クロミ」が大好きだという中川つかさの熱烈なエピソードも披露される。

また、廣田あいが自ら語る和田由紀子との親密な関係性や、佐藤淑乃、佐々木遥子、和田の“同級生トリオ”に対する意外なイメージなど、ファン必見の秘話が盛りだくさん。最終的に完成した相関図は、5人が「完璧」と太鼓判を押す決定版となっており、これを見ればチームの絆をより深く知ることができるはずだ。

恒例のミニコーナー「しおりとななみ」では、クラブOGの塚田しおりさんと廣瀬七海さんが「注目プレーを解説・後編」をお届け。プロの視点で新人選手たちの躍動したシーンを詳しく解説する。なお、今月のナレーションは原嶋が担当し、番組を盛り上げる。

ラブロケはイッツコムで毎週水曜よる10時ほか放送中。神奈川県内の一部ケーブル局でも放送されている。また、J SPORTSオンデマンドや、NECレッドロケッツ川崎公式YouTubeチャンネルでも順次配信されるため、全国のファンが視聴可能だ。

■We love ROCKETS！放送情報

番組名： We love ROCKETS！（略称：ラブロケ）

放送日時： 毎週水曜日 22:00～

内容更新： 毎月第1水曜日

放送： イッツコムチャンネル 地デジ10ch ※神奈川県内の一部ケーブル局でも放送

配信： NECレッドロケッツ川崎 公式YouTubeチャンネル／毎月第1水曜日前後にアップ。J SPORTSオンデマンドでも配信。