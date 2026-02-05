「NARUTO」テーマのユニホームが爆誕

米大リーグのブルワーズと、日本の大人気アニメのコラボレーションが話題となっている。MLB公式Xは日本時間4日、「ブルワーズは8月5日のパイレーツ戦で、このNARUTOをテーマにしたユニホームを配布する」と発表。日本人ファンの間でも反響が広がっている。

ユニホーム前面には藍色の複数の雲がプリントされ、背中には「NARUTO-ナルト-」の主人公「うずまきナルト」の躍動感あふれるイラストと「NARUTO」の文字が入っている。袖には火影のマークも見える。

MLB公式Xによると、8月5日のパイレーツ戦で、このユニホームが配布される。X上の日本人ファンからは様々な声が上がった。

「MLBブルワーズが8月5日パイレーツとの対戦日にこのナルトのジャージーくれるんだそう〜いいなぁ〜」

「袖の所に火影のロゴも入ってて、芸が細かい」

「日本のアニメやキャラクターとのコラボはドジャースがよくやってるイメージだけど日本人選手がいないブルワーズでもやるんだね」

「大好きなアニメと大好きなチームのコラボ欲しすぎるんですが」

「なんだこれは」

ブルワーズは昨季、ナ・リーグ中地区を制し、リーグ優勝決定シリーズに進出。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希を擁するドジャースと対戦し、4連敗で屈した。



（THE ANSWER編集部）