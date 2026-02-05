桜田ひより＆木戸大聖W主演『モブ子の恋』、6.5公開決定 『silent』の風間太樹監督がおくる脇役どうしのラブストーリー
桜田ひよりと木戸大聖がダブル主演を務める映画『モブ子の恋』が、6月5日より全国公開されることが決定した。あわせて、“主人公じゃない”ふたりの恋の始まりを予感させる特報映像とメインビジュアルが解禁された。
【動画】恋の始まりを予感させる『モブ子の恋』特報
原作は、2017年より「月刊コミックゼノン」にて連載が開始され、現在はWEB漫画サイト「ゼノン編集部」で連載中の田村茜による同名漫画（ゼノンコミックス／コアミックス）。
20年間、ずっと片隅で“脇役”として過ごしてきた田中信子に芽生えた、初めての恋心。積極的な行動が苦手な彼女だが、勇気を振り絞って一歩ずつ距離を縮めようと努力する。ドキドキの大きさに、主役も脇役も関係ない。“主役”の恋に飽きたあなたに贈る、ささやかで爽やかな恋物語。
解禁された特報映像に映し出されるのは、ある穏やかな春の日。スーパーマーケットのレンガ敷きの歩道、そのわずかな隙間にひっそりと、しかし懸命に根を張る一輪のシロツメクサ。誰もが見過ごしてしまうその小さな命に、田中信子（桜田）だけが気づき、足を止める。
そこへ、ガラガラと音を立ててカートの列を押し運ぶ一人の青年・入江博基（木戸）が近づいてくる。「このままでは、轢かれてしまう」と案じながらも、声をかけられずに一歩後ずさりしてしまう信子。しかし入江は信子に「いらっしゃいませ」と控えめに一礼すると、まるで呼吸をするように自然な軌道で、シロツメクサを避けて去っていった。
言葉は交わさない。ただ、小さな花への思いを共有した一瞬。世界の片隅にいる“主人公じゃない”ふたりの恋の始まりを予感させる映像は、短い中にも、確かに何かが動き始めた音が聞こえてくるようだ。
監督を務めるのは、社会現象を巻き起こしたドラマ『silent』『海のはじまり』を手がけた風間太樹。信子を演じる桜田、入江を演じる木戸は、それぞれ前述のドラマでタッグを組んでおり、互いに信頼し合う彼らだからこそ生み出せる、透明度の高い物語に期待が高まる。そして映像に響く印象的なピアノの旋律。時に儚く、時に力強い旋律が、不器用なふたりの背中をそっと押すように響き渡る。
またビジュアルでは、スーパーで働く信子と入江、お互いの鼓動さえ伝わりそうな距離に佇むふたりの姿が切り取られている。
映画『モブ子の恋』は、6月5日より全国公開。
