ミュージシャンで俳優の石橋凌と女優の原田美枝子の娘でシンガー・ソングライターの優河（ゆうが）が最新ショットをアップし、反響を呼んでいる。

４日までにインスタグラムで「２／２に３４歳になりました」と明かし、「３４年前の朝５時に大雪と地震の中、お母さんが頑張って産んでくれたんだなあ。産むってすごいし、産まれてくるってすごい。いつも子供の頃の写真見るとぎゅってしっかり、私の子！！って言ってるみたいに抱いてくれてる。お母さんありがとう。Ｌｏｖｅ ｙｏｕ ｓｏ ｓｏ ｍｕｃｈ．」と母に抱かれる幼少期の写真をアップ。

「親友のほのちゃんＦａｍｉｌｙにお祝いしてもらって幸せ満ち満ちの一日でした お祝いの言葉もみなさんありがとう！命大切に、声と身体、心で存分に生きたいと思います」と「とんねるず」石橋貴明の長女で、女優の石橋穂乃香との２ショットも披露した。

さらに連続投稿で、私服の自撮りや誕生日ディナーの写真も掲載。フォロワーからは「お誕生日おめでとう」「美しい」「素敵なレディになりましたね」「赤ちゃん優河ちゃんもかわいい〜」などの声が寄せられている。

優河の妹は女優の石橋静河。静河は２０２６年度後期の連続テレビ小説第１１５作の「ブラッサム」で主演を務めることが決まっている。