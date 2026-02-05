◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」（４日、福島・福島トヨタ クラウンアリーナ（国体記念体育館））観衆７１３

新日本プロレスは４日、福島・福島トヨタ クラウンアリーナ（国体記念体育館）で「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」を開催した。

メインイベントの６人タッグマッチで２・１１大阪大会を最後に新日本プロレスを退団する高橋ヒロムがＩＷＧＰ２冠王・辻陽太、石森太二と組んでジェイク・リー、フランシスコ・アキラ、ゼイン・ジェイと対戦した。

新日本プロレス所属として最後のメインイベントとなったヒロムが躍動。試合は、辻がジーンブラスターでジェイを倒し勝利を飾った。

試合後、マイクをつかんだ辻が「実はさ、俺、今日で最後なんだよ。ヒロムちゃんとタッグを組むのが」と切り出し「なあ、ヒロムちゃん？ ここはしゃんべんないわけにはいかねぇよな？」とマイクを渡した。

ヒロムは「ちょっと陽太様、泣いちゃうじゃ〜〜ん！ でも、ありがとう、陽太。メインイベントで話せるのは今日で最後だから。皆さんご存じのとおり！ わたくし高橋ヒロム、新日本プロレスを退団します！でも！！ でもね、これは“スーパーポジティブ退団”でございます。なぜかというと〜、あのね〜、俺がね、去年とかね、まあ新日本プロレスのちょっと悪いところとかを言っちゃったせいで、『なんかそういう不満があって辞めるんじゃないの？』みたいな感じでね、言われるのが、すごくイヤです！ あのね、どんな一流企業でもひとつやふたつ悪いところはあります。それでもね、そんなね、ひとつやふたつの悪い理由なんかで辞めるほど、高橋ヒロム、弱くはないです」と訴えた。

さらに「なので“スーパーポジティブ退団”と言わせていただいてます。ちょっとね、２〜３年前にね、なんか、俺、“ギラギラ”が不足しちゃったなと思ってさ。なんか、プロレスラーとしてこのまんまやっちゃっていいのかな？っていう迷いが生まれたのさ。そのとき、新しくね、もうひとつ、いまは言えないんだけれども、ドデカい夢を見つけて。１回そっちに“ギラギラ”を向けようかな？と。そう思っちゃったんです。それが退団の理由なので、どこが悪いだとか、ひとつふたつの悪さで、俺は辞める男ではありません。“向上心の塊”それが高橋ヒロムです。なので！“スーパーポジティブ退団”と言わせていただきました」と退団する理由をファンに説明し「でも、やっぱりね、ひとつだけ、申し訳ないなって思うことは、せっかくね、Ｕｎｂｏｕｎｄ Ｃｏ．という新しいユニットができたばかりなのに、抜けてしまうことになってすみませんした。すみません。でも！ 陽太様、そして石森さん、そしてね、ＩｃｅやＯＳＫＡＲ、そのほかにもメチャクチャ強い人間の集団なので。正直、心配するのが失礼なくらい。なんだったら、自分自身を１番心配しろっていう話！頑張るよ。頑張る。大丈夫。だからね、みんな、ハッピーで！ ハッピーで！ ハッピーで！ お別れをして下さい。ハッピーで！ 手を振りましょう。また会えるから。また会うその日まで。もっと！ もっと！ もっと！ もっと！ もっと！ もっと！ もっと！ もっと！ みんなで！！ 悔いのない人生を！！ 楽しもうぜーーーー！！」と叫んだ。

バックステージでヒロムは退団について「別になんかイヤなことがあってとか、なんかホントにどうしても離れなきゃいけなくてとか、そういうあれではないんで。向上心での“スーパーポジティブ退団”なんで」と明かしていた。

◆２・４福島大会全成績

▼第１試合 １５分１本勝負

〇嘉藤匠馬（７分５３秒 脇固め）安田優虎●

▼第２試合 ２０分１本勝負

〇村島克哉、タイガーマスク（１０分０８秒 逆エビ固め）松本達哉●、本間朋晃

▼第３試合 ２０分１本勝負

藤田晃生、〇ハートリー・ジャクソン、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．（１３分５０秒 デスバレーボム↓体固め）田口隆祐●、ボルチン・オレッグ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀

▼第４試合 ３０分１本勝負

〇マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（１０分２０秒 ベンダバール）ディック東郷●、ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、成田蓮

▼第５試合 ３０分１本勝負

〇エル・デスペラード、上村優也、海野翔太（１１分２５秒 ピンチェ・ロコ↓体固め）永井大貴●、ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ

▼第６試合 ３０分１本勝負

ジェイコブ・オースティン・ヤング、〇グレート―Ｏ―カーン、ＨＥＮＡＲＥ、カラム・ニューマン（１０分５４秒 ドミネーションクロー）外道●、ロビー・エックス、ドリラ・モロニー、デビッド・フィンレー

▼第７試合 ３０分１本勝負

石森太二、高橋ヒロム、〇辻陽太（１６分５５秒 ジーンブラスター↓片エビ固め）ゼイン・ジェイ●、フランシスコ・アキラ、ジェイク・リー

