当時の年代：40代性別：男性当時お住まいの都道府県：愛知県当時の職業：パート・アルバイト当時の住居：マンション（賃貸）当時の世帯人数：1人暮らし【わたしのイチオシ対策】防犯カメラによる証拠確保

自身やご家族が体験した隣人トラブルと効果的だったモノやサービスについてアンケートで募集し、【わたしのイチオシ対策】として紹介します。

今回は、不審な行動を繰り返す隣人からのゴミの放置やチャイムなどの嫌がらせ被害に遭い、防犯カメラを設置して証拠を掴むことで平穏な生活を取り戻した40代男性の体験談をお届けします。





Q1.どのようなトラブルに巻き込まれたのですか？

A. 夜に大きな音を立てたり、扉付近にゴミを放置していくなど相当問題だった人が隣に住んでいました。マンション内でも悪い意味で結構目立っている方だったので、管理会社に注意喚起してもらうよう頼んだのがきっかけだったと思います。





Q2.トラブルの内容を教えてください。

A.用もないのに嫌がらせのようにチャイムやノックをされるようなことが多々あり、ゴミをかなり広範囲に捨ててくようになりました。





Q3.その後、どのような対策をしましたか？

A. 嫌がらせがひどいので、再度管理会社に対応を求めました。また、簡易的な監視カメラを導入することによって犯行現場を捉えられるようにし、いざとなったら警察などにも対応してもらおうと考えていました。





Q4.対策のために購入・利用したモノやサービスの名前と参考URLを教えてください。

A. 管理会社、警察、防犯カメラ





■編集部解説

防犯カメラの中には、ワイヤレスで設置が容易なモデルや、スマートフォンと連動して映像を確認できる機能を持つ製品などもあります。個人でも導入しやすいため、同じようなお悩みを抱えている方は試してみてはいかがでしょうか。





Q5.対策をした後、どうなりましたか？

A. 導入した後もいろいろと嫌がらせをされたのですが、ばっちり証拠が残りました。証拠映像を警察に提出したところ、警察が隣人に直接指導に入ってくれました。逮捕はされませんでしたが、隣人は警察の指導後まもなく退去。証拠のおかげで、これ以上争うことなく平穏な日常を取り戻せました。





Q6.同じような被害を防ぐために、他の人へ伝えたいことがあれば教えてください。

A. しっかりと証拠を残せるものを利用し、対応してもらいましょう。





■編集部まとめ

今回のケースでは、隣人による騒音やゴミの放置といった迷惑行為が、チャイムやノックなどの直接的な嫌がらせへとエスカレートしました。被害者の方は管理会社への相談に加え、防犯カメラを設置して決定的な証拠（犯行現場）を記録したことが解決の鍵となりました。結果として、証拠をもとに警察等の対応を引き出し、平穏な生活を取り戻すことができました。









※本文Q&Aのアンサー部分の回答者コメントは原文に準拠しています

※エピソードは回答の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません



