将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第3局が2月3、4の両日に東京都立川市の「オーベルジュ ときと」で行われ、挑戦者・永瀬拓矢九段（33）が藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）を相手に、衝撃的な“完勝”劇を演じた。解説を務めた千田翔太八段（28）は、そのあまりに圧倒的な内容に「完璧。永瀬九段の好局集があったら確実に入れたい一局」と最上級の賛辞を送った。

【映像】解説者が絶賛した永瀬九段勝利の瞬間

勝負を分けたのは、永瀬九段の深淵な研究だ。千田八段は「序盤から事前の想定をしっかり活かした完璧な内容」と断言。「簡潔にまとめるなら作戦勝ち。そのリードを、勝ちへ昇華した快勝譜」と分析した。絶対王者・藤井王将の粘り腰さえも封じ込めた指し回しに、「相対的に永瀬九段の方が序盤の想定が上回っていた。藤井王将であっても、封じ手のあたりではもうせき止められなかった」と舌を巻いた。

さらに千田八段が熱弁したのは、永瀬将棋の“進化”だ。かつての「負けない将棋」と称されたじっくり戦うスタイルから、序中盤で激しく斬り合う形へ。「新しい永瀬九段の将棋に変わったという、ひとつの象徴」と、その変貌ぶりを強調した。視聴者からも「鋭かったわ」「まさに鬼や」と戦慄する声に加え、「ナガタクは努力の人だね」「永瀬の奪取は将棋ファンの願い」と、進化を続ける挑戦者への熱いエールが飛び交った。

一方、変化球的な「雁木」を打ち砕かれた藤井王将。千田八段は「この敗戦は大きな意味を持つ」と指摘する。次は藤井王将の先手番。「今回のシリーズは先手側が先手の利を活かして勝ち切る展開が多いので、巻き返しが見られるのでは」としつつ、「これまで以上に序盤から力の入った応酬になる」と、第4局以降の激化を予想した。

（ABEMA／将棋チャンネルより）