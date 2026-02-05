名古屋〜尾鷲間で「夜行列車」を運行

JR東海は2026年3月7日（土）に関西本線・紀勢本線の名古屋〜尾鷲間で夜行列車を運行します。

【画像】長い！これが「愛知県と三重県を結ぶ夜行列車」の運行時刻です

この列車は、クラブツーリズムが実施するツアーの参加者を対象とした団体臨時列車。三重県尾鷲市の名物朝市「尾鷲イタダキ市」に向けた夜行列車の第2弾となります。

前回は2025年11月1日にキハ75形で運行されており、今回は車両が特急「南紀」などで使用されている最新ハイブリッド特急車両のHC85系に変わります。

往路の所要時間は8時間28分、復路は3時間34分におよびます。前回よりも復路の所要時間が短縮され、尾鷲市内での滞在時間が約2時間も伸びています。

尾鷲駅では地元住民によるおもてなしがあるほか、途中駅ではドア開放も予定。亀山（43分停車）、三瀬谷（28分停車）、三木里（30分停車）、賀田（12分停車）、新鹿（23分停車）、波田須（38分停車）ではホームに出ることが可能。波田須ではホーム上から熊野灘が臨めるとしています。

また、往路の一部のドアを開ける駅で行先表示器などを回転させ、「深夜の幕回し」が予定されています。