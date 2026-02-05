ハインリヒ1世が「絶世の美女」に惚気たのは策略だった!? 「離婚」や「再婚」すらも戦略となる中世ヨーロッパの権力闘争

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第9回

『「ザクセン人」のハインリヒ1世が「フランク人の王」を自称!?…コンラディン家に圧倒されたリウドルフィング家が打った「起死回生の策」』より続く。

離婚と再婚の裏

貴顕公には3人の息子がいた。ハインリヒ1世は三男である。彼は最初、メルゼブルク伯エルヴィンの跡取り娘ハーテブルクと結婚し長男タンクマールを儲けた。ところが時のハルバーシュタット司教ジギスムントがハーテブルクは前夫と死別した後、一時、女子修道院に入っていたという理由でこの結婚を解消させた。

ハインリヒは909年、ハーテブルクを離縁し、同年には西ザクセン（ヴェストファーレン）伯ディートリヒの娘マティルデと再婚し、本書の主人公オットー大帝を頭に三男二女を儲けている。そしてハインリヒは最初の妻ハーテブルクを離縁する際、彼女がもたらした莫大な婚資をいずれ長男タンクマールに相続させるという理由で返還しなかった。

ちなみにそのタンクマールは父と母の結婚が無効とされたために庶子となり、世継ぎの地位を失った。これが後に彼の代わりに世継ぎとなった異母弟オットー大帝への反乱の引き金となった。しかし、どうもおかしい。このハインリヒのあわただしい離婚（解消）と再婚の裏には何があったのか？

絶世の美女マティルデとの結婚

一説によるとハインリヒは妻ハーテブルクを嫌い、絶世の美女マティルデにぞっこんとなり、妻を放り出した、とある。しかしこの時ハインリヒは分別盛りの33歳。しかもリウドルフィング家の跡取りとなっている。そんな勝手は許されない。

貴顕公はハインリヒの2人の兄、長男タンクマールと次男リウドルフを相次いで亡くしている。それゆえハインリヒが跡取りとなったのだ。

そこで貴顕公は考えた。

我が家の三男坊の嫁の実家の家格はこんなものだろう。しかしその三男坊が跡取りとなったら話が違う。つり合いが取れない。貴顕公はハインリヒに妻ハーテブルクを離縁させ、新たにマティルデと再婚させた。マティルデの実家はザクセンではレジェンドとなっているあのヴィドゥキントの末裔で、ザクセン貴族から一目置かれている家系だ。おまけにこの結婚によりリウドルフィング家はマティルデの実家ヴェストファーレンに影響力を行使し、そこに隣接する地を領するライバルのコンラディン家を牽制できる。さらにはハーテブルクの莫大な婚資は返さない。まさに一石二鳥、三鳥の策である。

どうやらこの説が有力である。

こちらの記事もおすすめ＜『ハプスブルク家の華麗なる受難』が描く「ヨーロッパの中心で輝き続けた一族」の物語』＞へ続く。

＜もっと読む＞『ハプスブルク家の華麗なる受難』が描く「ヨーロッパの中心で輝き続けた一族」の物語