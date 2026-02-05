「エーザイ」を世界的企業にした男は、いかにして「特攻隊」から生還したのか…仲間たちが次々と散るなかで彼が見た「地獄」

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後81年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は沖縄戦に投入された特攻隊の生き残りで、戦後、大手製薬会社エーザイの社長、会長を歴任した内藤祐次中尉を紹介する。

伊藤忠ネイビー会とは何か？

私が旧軍人や遺族など、戦争体験者の取材を始めたのは「戦後50年」の1995年のこと。当時は旧軍人の多くが存命で、大規模なものから小規模なものまで、多くの戦友会が活発に活動していた。

当初、私がもっぱらお世話になったのは元海軍戦闘機搭乗員で組織する「零戦搭乗員会」と、全海軍飛行予科練習生（予科練）卒業生を中心にした「財団法人海原会」だったが、ほかにも同期生の集い（海軍兵学校出身者は「クラス会」という）、各部隊ごとの戦友会、会社の海軍出身者で構成するネイビー会、果ては鉄道沿線ごとのネイビー会（西武池袋線ネイビー会や京王井の頭線ネイビー会など）と、数多くの戦友会があった。毎年、5月27日の「海軍記念日」（1905年、日露戦争の日本海海戦で、日本海軍がロシア・バルチック艦隊に大勝した日。終戦まで「国の記念日」とされていた）には、熱海あたりで開催される戦友会に出席する、海軍の艦内帽をかぶったおじいちゃんたちが東京駅のコンコースを埋め尽くしていたものだ。

そして、取材を重ねるうちさらにいくつかの戦友会に呼ばれるようになった。なかでも皆勤に近く出席していたのが、東京・青山の伊藤忠商事本社地下の社員レストラン役員席で、毎月第三木曜日の17時から19時まで行われていた「伊藤忠ネイビー会」と、福沢諭吉が銀座に日本で初めて創設した社交クラブ「交詢社」で2ヵ月に一度、12時から14時まで行われていた「交詢社ネービー会」である。

交詢社ネービー会についてはいずれ稿を改めて紹介するが、伊藤忠にせよ、交詢社にせよ、出席するのは各界の名士が多く、それが思わぬ人脈につながっていた。

伊藤忠の母体は、特に繊維の分野で圧倒的なシェアを誇る大企業だった大建産業だ。1949年、財閥解体により大建産業が伊藤忠、丸紅、呉羽紡績、尼崎製釘所の4社に分裂した。伊藤忠は早い時期から優秀な旧軍人を積極的に採用していた。シベリア抑留から1956年に帰還した瀬島龍三陸軍中佐（のち会長）が知られるが、海軍からも、陸上攻撃機の指揮官だった鈴木正一大佐、戦闘機隊指揮官の塚本祐造少佐、植松眞衛大尉、潜水艦でドイツまで航海し、乗艦がシンガポールで爆沈したが生還した竹内釼一大尉、のちに専務を務める夜間戦闘機搭乗員の水木泰中尉ら、多くの人材が伊藤忠に入社した。

伊藤忠ネイビー会は、水木泰を座長に、植松眞衛も参加していたが、伊藤忠以外からも水木の慶應義塾大学の同窓生や部隊で一緒になった者などが大勢参加していた。海軍兵学校出身の植松眞衛と機関学校出身の山鳥次郎をのぞけば、全員が学徒出身の元士官である。そこに、かつて瀬島龍三や塚本祐造、水木泰の部下だった昭和8年生まれの三田寛也・元副社長が会計係として参加した。海軍は時間に厳しい。17時開始の5分前には全員が着席し、時間ぴったりに始める。そしていくら話が盛り上がっても、19時ぴったりにお開きになる。会費は多いときでも2000円を超えることはなく、会計は10円単位まで割り勘で、ときに数10円の端数がお釣りに出た場合は、

「これは若い人の未来のために投資しよう」

と、参加者中最年少の私に手渡されるのがつねだった。

前置きが長くなったが、この伊藤忠ネイビー会で出会った一人が、戦後大手製薬会社エーザイを世界的企業に育て、当時は取締役会長を務めていた内藤祐次だ。

東大を経て学徒出陣

内藤は1920年、東京に生まれた。父は日本衛材株式会社（現・エーザイ株式会社）創業者の内藤豊次である。父は田辺元三郎商店（現・田辺三菱製薬）で芳香ひまし油「カスタロール」、マッサージ薬「サロメチール」の開発などで頭角を現し、1936年に独立。「合資会社桜ヶ丘研究所」を設立し、ビタミンE剤「ユベラ」、日本で最初の内装式生理用品「さんぽん」などを開発する。埼玉県本庄町に日本衛材株式会社を設立したのは1941年のことだった。戦時中は海軍の航空糧食に用いられた「コーヒー糖」など軍需品も生産していたという。

内藤は東京帝国大学経済学部を経て、1943年12月、いわゆる「学徒出陣」で横須賀海兵団に二等水兵として入団し、のちに第十四期海軍飛行専修予備学生となった。年齢からいえば、一期前の十三期として入隊し、はじめから士官に準じる扱いがされたところ、旧制水戸高校で1年落第したために十四期になった。現に、伊藤忠ネイビー会でいつも一緒だった東京女子師範付属小学校の同級生・小野清紀（零戦搭乗員。戦後は海上自衛隊を経て全日空）は慶大を経て十三期で海軍に入っている。

「ニュース映画で有名な学徒出陣壮行会には東大も出ていますが、雨のなか東條（総理大臣）の話なんか聞いてられるか、とボイコットして私は行かなかった。水戸高校では靴代が酒代に消えてしまい、靴に見せかけて足に墨を塗って軍事教練に参加したのが配属将校にバレて不合格になったぐらいで、もともと軍隊は嫌いだったんです。十三期が最初から士官服を着せられたのに対し、十四期が二等水兵の水兵服（通称ジョンベラ。セーラー服）だったのは、志願（十三期）、徴兵（十四期）の違いのほかに、十三期を約5000人も採用したために、わずか2ヵ月後に入ってくる十四期は士官服の生産が間に合わず、海兵団に大量の在庫があった水兵服を着せたのだ、勘弁してくれ、と教班長の上等兵曹に言われました」

と内藤は言う。十四期の同期生には2025年に亡くなった茶道裏千家家元の千玄室、「水戸黄門」で知られる俳優の西村晃、プロ野球名古屋軍のピッチャーで特攻戦死した石丸進一ら、著名人も数多い。

目の前にある戦争が青春

「以来1年数ヵ月、猛訓練を経て、娑婆（一般社会）では自転車にも乗れなかった私が臨時雇いながらも零戦パイロットになり、谷田部海軍航空隊で編成された神風特別攻撃隊昭和隊の一員になりました。入隊後は戦争を始めた政治を云々する暇もなく、目の前にある戦争こそが私たちの青春でした」

谷田部空で特攻指名された昭和隊の搭乗員は54名。沖縄戦の始まった4月上旬を皮切りに、次々と鹿児島県の富高基地に向け飛び立っていった。ここから、さらに最前線の鹿屋基地に移動し、沖縄に向け出撃するのだ。

小学校の同級生で、谷田部空で再会した小野清紀の回想――。

「内藤が谷田部を発つ前の晩、各クラスで行われた壮行会が終わる頃を見計らって、彼の部屋に行きました。すると、一人で身の周りの整理をしていた内藤が、黙って丼をぼくに突き出した。受け取ると内藤がなみなみと酒を注ぎ、それをぼくが飲み干して返杯しました。なにか声をかけようと思ったけど言葉にならないし、もはや言う必要もなかったですね。お互い気持ちは通じ合っていましたから……。またどこかで会えるんじゃないか、と笑って別れました」

昭和隊は、沖縄沖の連合軍艦船に向けての航空総攻撃「菊水作戦」に呼応して出撃を重ね、5月11日までに35人の隊員と零戦全機を失って壊滅、生き残った内藤たちはそのまま第七二一海軍航空隊戦闘第三〇六飛行隊に編入された。内藤の隊内配置は飛行隊長中島大八大尉を補佐する飛行隊士。七二一空は別名神雷部隊、人間爆弾桜花を主とする部隊だが、「神雷爆戦隊」と称して零戦の特攻隊も出撃させていた。

「ここでは新鋭の零戦五二丙型に500キロ爆弾を積んで出撃することになりました。それまで乗っていたおんぼろの零戦からピカピカの五二丙型に乗り換えたときは嬉しかったですね。それから最前線の鹿屋基地に進出して特攻待機を続けましたが、何度か『明朝出撃』が伝えられたのにその都度、悪天候で中止になり、6月22日、沖縄の陥落が明らかになるとこの日をもって菊水作戦は終了。私は出撃することなく生き残ってしまったんです」

