「もし彼が特攻で死んでいたら…」あの「チョコラBB」を生んだエーザイ元社長が、出撃待機中にやっていた「驚きの行動」

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後81年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は沖縄戦に投入された特攻隊の生き残りで、戦後、大手製薬会社エーザイの社長、会長を歴任した内藤祐次中尉を紹介する。

死が約束されているのに…

特攻待機中の内藤少尉について、こんなエピソードがある。七二一空桜花隊分隊長だった湯野川守正大尉（戦後、空将補。音楽評論家湯川れい子氏の実兄）が私に語った話だ。

「私が富高基地にいたとき、宿舎にしていた同じ防空壕のなかで、一人、薄暗い灯りの下で夜遅くまで勉強している予備学生出身の搭乗員がいて、その姿に心を打たれました。死を約束された特攻隊員が、最後まで一心不乱に……。それで彼に、『偉い！君は本物だ』と声をかけたのを憶えています。それが内藤祐次少尉でした」

当時、内藤がつけていた日記には、

〈戦の夜 静寂のしじま 蛙鳴く

蛙鳴く 静けき夜半の やぶれ窓

あそこにもここにも詩がある。静かに一人、破れ果て、こわれ果てた国民学校の教室に身を横にする。夜の美しさに眠れぬ。破れたまどの破れたガラスの間から、松の枝をつらぬいて赤い月が輝く。すだく虫の音や異性を求める蛙の声が、何の連想もなく心にそのまま流れ込む。悲しいのではない。自然に涙が出る。

関東より梅雨が一月早いのか、この一週間降りと曇天が続く。敵情もはっきりわからぬ。神雷の目標である機動部隊も一向に姿を現さぬ。でも、特攻は相変わらずつづけられている。機動部隊に対する唯一の攻撃兵器として、俺達は虎の子のように大切にされている。よほど情報が確実であり、成功必至でないと出撃とならぬ。〉

……と、死を目前にした感傷が記されている。

飛行専修海軍予備学生十四期の戦没者は970名。出身大学別にみてもっとも多くの戦死者を出したのが東京帝国大学（65名）だった。

企業家マインドを自習できた機会

内藤は、本土決戦に備えて戦闘第三〇六飛行隊が待機していた松山基地で終戦を迎えた。1945年9月5日付で海軍中尉に進級し、復員。9月30日付で父の経営する日本衛材に入社する。海軍では航空加俸も合わせて月に150円（現在の約45万円）の俸給を受け取っていたが、会社での初任給は35円だったという。備蓄されていた旧軍の払い下げ物資を本庄工場へ運ぶトラックの上乗りから始まり、本社勤務となって東京帝大経済学部卒の本領を徐々に発揮する。

1946年、講談社の野間省一社長夫妻の媒酌で結婚。会社でも、医薬品のほか歯科材料の研究、開発、販売を始める。1950年、元社員が旧陸軍の放出品で当時麻薬とされていた燐酸コデインを自宅に隠し持ち、販売していることが発覚。本人の供述から関与を疑われた内藤豊次社長と清水泰夫専務が川崎署に逮捕されるという事件があり、経営者が拘留中で不在の間、内藤ら青年社員が経営に携わることになった。

「この事件は、我々若造に企業家マインドを自習させる効果のあった体験だと思っています」

と、内藤は回想する。

「チョコラBBは私がつくったんですよ」

「2年間のプロパー（現在のMR。中国、四国、九州担当）を経て1952年、チョコラBBのプロダクトマネージャーになりました。プロダクトマネージャーは自分の担当商品のマーケティングだけを考え、同僚といえども競争関係にあるんです」

大ヒット商品にしてロングセラーのチョコラBBを担当したことは内藤にとっても大きな出来事だったようで、私も内藤から、

「チョコラBBは私がつくったんですよ」

と聞かされたことがある。また、

「数千人の社員の誰もが持っていない経歴。それは、私が零戦パイロットだったということです。零戦はおとなしく素直で、思うがままに反応してくれる。まだ私の右手はその感触を憶えています。ウエストが細くて流れるようなボディーラインの、私の恋人でした」

とも言っていた。この2つが、内藤の精神的支柱だったのかもしれない。

1954年、内藤は経理課長になり、会社の経理体制を完全な複式簿記に一新する。1955年、日本衛材は社名を株式会社エーザイに変更。それから11年後の1966年5月、内藤は父・豊治の後をうけて二代目社長となった。

内藤は社長就任後、積極的な新薬開発と海外進出で業績を伸ばし、1972年には年商1億ドル（360億円）を達成。エーザイは日本の製薬会社のトップ10入りを果たす。メチコバール（末梢神経障害治療薬）やセルベックス（胃炎治療薬）など、医師に処方されて馴染み深い人も多いだろう。

ネイビー会の下品な隠語

その後のエーザイの発展にはめざましいものがあった。ただ内藤は、伊藤忠ネイビー会に出席した頃にはすでに会長に退いていて（1988年、取締役会長就任）、しかもネイビー会という昔の仲間との集いで仕事の話はしたくないようだった。

「老人の跋扈（ばっこ）は害をなす。社長の仕事を会長が抱えるようなことがあってはならない。だから私は、取締役会に出席してもいっさい発言しないんです。老人の役目は若い人の邪魔をしないこと」

と、内藤は言った。ネイビー会での話題はもっぱら零戦の操縦や、基地からの無断外出の武勇伝、若き日のモテ自慢など。海軍で使われていた上品ならざる隠語（ギンバイ＝かっぱらう、MMK＝モテてモテて困る、レス＝料亭、エス＝芸者、ウー＝女性、ダマヘル＝むっつり助平、ピーハウ＝置き屋、チング＝待合、ポスる＝SEXする、ギアナイス＝〈意味は自粛〉などなど）を散りばめているから、その方面の知識がないとついていけないが、話の輪の中にいる内藤はほんとうに楽しそうだった。そのなかで印象に残っている話――。

「鹿屋基地の近くには通称『武漢三鎮』と称するチングやレス、ピーハウ（業態は違うがすべて女性が目当ての店）があり、士官用のそれは水泉閣という名前でした。特攻待機中の夕暮れどき、主計科からギンバイした飲食物を持って防空壕を這い出して、白泉閣通いをしたものです。私のウーは「ラバウル」というあだ名でした。

ある夜、水泉閣の門限に遅れて、門を乗り越えようとする士官がいたので肩を貸してやったら、彼は門を乗り越え、私の両手を持ってひっぱり上げてくれた。それで2人は無事に入れたんですが、一緒に入った士官がなんと、神雷部隊の作戦主任だった中島正中佐だったんです。特攻の鬼などと、戦後半世紀以上過ぎたいまでもボロクソに言われる中島中佐ですが、当時は畏れ多くて口もきけなかったような上官も、じつはダマヘルであったことを知って嬉しかった記憶があります」

特攻隊の演技指導まで

いつも飄々としていて偉ぶるところのまったくない人だったが、大企業の会長である内藤は、毎月、運転手付きの車で伊藤忠ネイビー会にやってくる。

「月に一度、この日は女房にお小遣いを2000円もらってここに来るのが楽しみなんですよ」

と言っていた。気の置けない対等な立場の仲間たちと10円単位で割り勘にする食事会というのも楽しいらしかった。

内藤はまた、絵画と料理もプロ級の腕前だった。料理は、特攻待機中の鹿屋基地で内藤の従兵だった加藤正次一等水兵が鶏屋の若旦那で、公用使の腕章を持たせて町に出しては材料を仕入れてきてもらい、料理の仕方を習ったのが最初であったという。私も一度、本郷の東大近くにあった内藤のオフィスですき焼きをご馳走になったことがある。内藤のデスクに置かれたパソコンのスクリーンセーバーは、社員が作ってくれたという、小さな零戦が右へ左へと飛ぶデザインだった。

2004年には映画「風音」（目取真俊原作、東陽一監督）で、小野清紀とともに特攻隊員の演技指導にも出かけている。映画では特攻隊員の遺体が海岸に打ち上げられ、島民が衣服を脱がせて遺体を岩の上に置き、風葬で弔うのだが、飛行服の下にはちゃんと海軍少尉の襟章のついた紺の第一種軍装を着ている。これは、

「いつもは飛行服の下には草色の第三種軍装を着ていましたが、われわれの仲間はみんな、出撃のときは『死に装束』として5月いっぱいまでは第一種軍装、6月なら白の第二種軍装を着て出ましたよ」

という、内藤の助言によるものだった。

2005年10月11日、肺炎のため死去。享年85。

内藤が遺したエーザイは、2025年現在、売上高7894憶円で国内製薬会社6位の規模となっているという。だが1945年、内藤がもし特攻出撃して戦死していたら、現在の製薬会社の勢力図もまた違ったものになっただろう。逆に言えば、戦火に斃れた若者たちがもし生きていたらどれほど多くのものを残しただろうか。戦後、人の命を救う医薬品を追求し続けた内藤の胸のうちには、そんな思いもあったのかもしれない。

