高次脳機能障害のリハビリを知る。「怒りっぽくなった」人の感情表現や、意欲回復のリハビリ方法

もの覚えが悪い、怒りっぽい、集中しにくい……。脳梗塞や脳出血などの疾患や、大きな事故に遭ったことで生じた脳の損傷後などにみられる認知面での後遺症「高次脳機能障害」。生活のなかでできるリハビリ法を徹底解説した『高次脳機能障害のリハビリテーション 脳損傷後の後遺症に向き合う』より、一部を抜粋して紹介します。

感情表現のリハビリ イライラしそうなときのリセット法をみつける

脳損傷後、「怒りっぽくなった」と周囲に言われている人も、のべつまくなしに怒っているわけではありません。

周囲の人は本人をイライラさせない、本人はイライラしそうなときに自分で早めに手を打つ方法を探す─こうした取り組みがリハビリになります。

■現状 キレやすくなった

だれでもイライラすることはありますが、人に明らかな危害を加える言動につながるようなら放っておけません。

〇できること

待つのが苦手になっている、がまんがきかない――そうした傾向を自覚し、対策を打つことはできる

✖困っていること

イライラしはじめると、自分では止められない。よくないことだとわかっていても、怒りを爆発させ、暴言・暴力などの行動につながることもある

→感情的な批判は逆効果

感情を爆発させている本人に対し、周囲の人が感情的に批判・否定しても火に油を注ぐだけ。その場ではいったん話を保留にします。翌日になればお互いに冷静さを取り戻し、落ち着いて話せるようになります。

■実践！ 感情の爆発を予防する対策をとる

本人ができること、周囲の人ができること、どちらもくり返し実践していきましょう。

意欲のリハビリ 動き出すためのきっかけをつくる

体の状態は回復して動けるのに、「トイレに行く」「顔を洗う」などといった日常的な行動すら自分からしようとしない場合には、リストを用いた働きかけが有効です。

「やること」をリスト化するだけなら難しくはないでしょう。しかし、大切なのは実際に行動に移すことです。リストにしたがい何度も行動をくり返します。そうすれば徐々に習慣化し、やがて自分から一定の日課をこなせるようになっていきます。

■現状 なにもしようとしない

本人が自分からなにもしようとしないのは、「したくてもできない状態」だからです。本人のやる気を引き出し、行動に移すための働きかけが必要です。

〇できること

行動のきっかけがつかめると、体が動きはじめる。やる気を起こすための環境があれば積極的になれる

✖困っていること

わかってはいるが、自分からなにかを始めることができない。周囲からは「なまけている」と思われがち

→「なまけている」と言わないで

周囲の人に求められるのは、本人が動き出すきっかけをつくることです。「なまけている」と非難することではありません。

■実践！ きっかけを形にする

本人に「やらせる」のではなく、みんなで取り組んでいきましょう。

「命が助かったのに、まるで人が変わったよう…」周囲の人が高次脳機能障害を抱えた人と向き合うために