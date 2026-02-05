「リウマチが痛む時は冷やす、温める？」正解は…最新研究では「サウナで温める」が有効だった

METOSは、フィンランドにおけるサウナが及ぼす影響を実験してまとめた「エビデンス」を持っている。サウナに詳しい中京大学の舟橋弘晃准教授がまとめた学術論文をベースに、実験に基づいたエビデンスを見ながら、サウナの可能性を模索していく。

関節痛は、ウイルス菌が原因の場合は、残念ながらサウナでは症状は緩和しない。ところが、原因が他にある場合、サウナで患部をあたためることが“有効”になるケースも。

【前編記事】『サウナで痛みが改善される「腰痛」はどれ…？冷えや血行不良に起因する「筋・筋膜性腰痛」に期待大』よりつづく。

※本記事はMETOS監修『METOSが教える! 悩み別サウナの入り方 最高に仕上がるサウナの法則』から抜粋・編集したものです。

ウイルス・細菌由来の疾患ではNG

関節痛とは、2つ以上の骨同士が接合している部分である、関節周辺に生じる痛みのことです。関節は全身に260以上ありますが、なかでも関節痛が生じやすい箇所は、手指や足指の各関節、膝や肘、腰、手首の関節であるとされています。

関節痛が生じる原因はいくつかあり、最も多い原因は、関節に負担がかかることです。特に、普段あまり運動していない人が急に運動した場合などは、身体の柔軟性や筋力が不足していることから、関節に負担がかかりやすくなります。

逆に、関節の使い過ぎで痛みが生じてしまうこともあります、場合によっては、軟骨の損傷や靭帯の断裂を併発することもあるでしょう。

もうひとつは、加齢によって関節を覆っている軟骨が弾力性や保水性を失ったり、関節が変形したりするケースです。症状が肩である場合、いわゆる「四十肩」「五十肩」といわれる「肩関節周囲炎」と診断されることもあります。

また、特定の疾患が原因で関節痛を発症するケースもあります。代表的なものに、膝の骨の変形によって炎症が生じたり水が溜まったりする「変形性膝関節症」、起床時に関節の腫れや痛み、こわばりなどの症状が出る「関節リウマチ」、ウイルスや細菌などが関節に入り込んで炎症や痛みを引き起こす「化膿性関節炎」などが挙げられます。

これらのうち、ウイルスや細菌が原因の疾患に関しては、サウナにより症状が緩和することはなく、発熱するケースも。まずは安静にすることが大切です。

関節リウマチには効果あり…！

また、変形性膝関節症または変形性股関節症などは、程度によっては問題ないとされていますが、腫れや熱感がある場合は、患部をあたためることはよくありません。人口膝関節置換術などの手術を受けた後も、やはり腫れや熱感がある間は、サウナは避けましょう。

それ以外の、運動などで負荷がかかった場合や、加齢による関節の衰えが原因で関節痛を発症している場合に関しても、基本的にはサウナを控えるのが鉄則です。関節痛全般に関して言えることですが、患部を冷やしたほうがいい場合もあれば、逆に患部をあたためたほうがいい場合もあるため、自分がどちらに該当するかわからない場合は、必ず医師の診療を受けて確認してもらいましょう。

なお、サウナが関節リウマチに与える影響に関してはいくつかの研究結果も存在します。

フィンランドで実施された研究では、サウナは血液循環を改善して、炎症や痛みを軽減することが立証されていることから、関節リウマチの症状を緩和する目的でサウナが活用されることもあります。またオランダでは、リウマチ患者に、4週間で8回、遠赤外線サウナに入ってもらう実験が行われており、患者の痛みやこわばり、疲労感が改善したことが報告されています。

