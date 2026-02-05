1キロ10万円… 松茸を追う女性と犬 驚異の嗅覚でザクザク収穫 5日放送『ナゼそこ？』
テレビ東京で5日、『ナゼそこ？「松茸ハンター犬…山奥で大活躍＆マイナス10℃雪山生活」2時間SP』（後7：58〜9：50）が放送される。
【番組カット】10万円かぁ…口を開けて笑いながらVTRを見守る加藤綾子
舞台は岐阜県。1キロ10万円とされる超貴重な松茸を“女性ハンター＆松茸犬”コンビでザクザク収穫する。2025年は猛暑で歴史的不作だったが、価格高騰の高級松茸を、81歳の名人と驚異の嗅覚を持つ「天才松茸犬」が次々発見する。
番組ではこのほか、極寒の“穴だらけ古民家”でガス水道なしの衝撃生活を送る夫婦などを取り上げる。
■出演者
【MC】ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
【ゲスト】名倉潤、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）
【番組カット】10万円かぁ…口を開けて笑いながらVTRを見守る加藤綾子
舞台は岐阜県。1キロ10万円とされる超貴重な松茸を“女性ハンター＆松茸犬”コンビでザクザク収穫する。2025年は猛暑で歴史的不作だったが、価格高騰の高級松茸を、81歳の名人と驚異の嗅覚を持つ「天才松茸犬」が次々発見する。
番組ではこのほか、極寒の“穴だらけ古民家”でガス水道なしの衝撃生活を送る夫婦などを取り上げる。
■出演者
【MC】ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
【ゲスト】名倉潤、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）