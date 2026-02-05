《急な”美人化”で話題！》「ズボラ肌」だった大沢あかねが3ヵ月で変化を出した「あの美容法」

朝、顔を洗うのも面倒だった“放置肌”

明るく軽妙なトークで人気を集め、家庭的で親しみやすいキャラクターと芯の強さが支持されているタレントの大沢あかねさん（40歳）。自身も子役として8歳の頃から雑誌モデルやタレントとして、バラエティ番組、ドラマなどで活躍してきた。

そんな大沢さんの“ある変化”が注目を集めている。視聴者から「肌がきれいになった」「40歳には見えない！」といった声が相次ぎ、最近、急な“美人化”で話題になっているのだ。

元々、「朝、顔を洗うのも面倒だった“放置肌”」という大沢さん。「このままではヤバい」と36歳の時に一念発起し、“自分流の美容法”をコツコツと続けてきた。すると、その成果が目に見える形で現れたという。

2009年にお笑い芸人・劇団ひとりと結婚し、現在は3児の母。芸能活動をセーブして、育児に専念した期間を経て、近年は子育てと仕事を両立しながら、テレビ出演に加え、SNSなどでも自分らしさを発信している。

このたび、その美容法や実体験をまとめた書籍『遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり』（ワニブックス刊）を2月2日に発売。著書に込めた思いや美容について聞いた。

鏡の中の自分を見て、「ヤバい！」

――これまで美容にあまり手をかけてこられなかったとは、人前に出る職業だけに、少し意外です。

「芸能人なら美容に人一倍気をつけている」というイメージを持たれていると思います。でも私は、正直あまりやってこなかったんです。

そこまで手をかけなくても、“若さ”でどうにかなってきた部分がありました。しかし、30代後半になるとそうとも言えなくなってきて……。

結婚して子どもが生まれ、子育てや家事、そして仕事に追われる日々のなかで肌と向き合う時間は全くありませんでした。いわゆる“放置肌”状態で、気が付いたときにはシミやシワ、たるみなど、肌の変化が目に見えてわかるようになってしまいました。

――そこから美容に“沼っていった”と。

きっかけは、まさにそこでした。それまでは美容にハマる経験がなく、現場ではプロがケアやメイクをしてくれます。帰宅後はパパパッとメイクを落として、オールインワンで済ませる程度でした。

そうした生活を続けていて、ある時、鏡に映る自分の顔を見て、「ヤバい」と実感しました（苦笑）。年齢もありますし、これまで何もしてこなかったツケが一気に顔に出て、愕然としたんです。そこから私の美容沼が始まりました。

――当時は育休中、2年ほど仕事をセーブされていた。

同期のタレントさんや女優さんたちの活躍をテレビで見ていました。みんなキラキラしていて、自分だけ取り残されたような気持ちになったんです。「このまま年齢を重ねていったら、肌だってもっと大変なことになるかもしれない。美容を頑張ろう」と、一念発起しました。36歳、今から4年ほど前のことですね。

――本書ではそうした経緯や大沢さんの美容法などがまとめられています。なぜ、本を出版しようと思ったんですか？

本当にたまたまなんです。ネットニュースなどで「すごくきれいになった」など取り上げていただいたことがあって、そのときに出版社の方からお話をいただきました。

復帰してテレビや雑誌などに出るようになって、露出が増えたタイミングで、周囲の方が変化を感じてくださったんだと思います。

顔を洗い、保湿することを徹底

――それだけ効果が出ていたってことですね。

本当に嬉しいです。でも、私はごく基本的なことから始めたんです。高い化粧品を使ったり、プロの技術を取り入れたり、そうしたことはしていませんでした。

そもそも、私はズボラなので、朝、顔を洗うことすらやっていなかったんですよね。朝の子どもの送り迎えも、よだれの跡を拭いて、パジャマにダウンを羽織って出発……みたいな感じで（苦笑）。

家に帰ったら家事があるし、買い物にも行かなきゃいけない。時間があれば少しでも寝たい。当時の私はそんな状況でした。

そこで、「起きたらまず、顔をきちんと洗い、保湿をする」ことからスタートしました。

そうした生活を続けていくと、3ヵ月くらいで手のひらに触れた感覚が変わってきて、半年くらいでどんどん肌が柔らかくなっていったんです。次にメイクに変化が出ました。メイクのノリがすごく良くなりました。

なにより一番モチベーションが上がったのは、周囲から「最近、肌キレイになったね」「なにかやっているの？」と声をかけてもらえるようになったことです。

――誰でも手軽に始められる方法からのスタートだったんですね。

そうなんです。スキンケア用品や化粧品も、どこでも購入できる比較的リーズナブルなものでした。私はいろいろと試すのが好きなので、その時々の肌悩みに合わせてアイテムを変えたり、工夫するようにしていました。

美容液やシートパックを使うなど、ケアの内容が変わったのは次の段階。レーザー治療や美容医療などを取り入れるようになったのも最近のことなんです。

近所のドラッグストアで購入できるものからデパコスまで、プチプラからハイブラまで、いろいろなアイテムを試したうえで、今がある感じです。

撮影/小池大介

ヘアメイク／間 隆行

スタイリスト／豊島優子

