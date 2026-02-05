フィンランドで「学び直せること」を知った日――週末北欧部chika【learn learn FINLAND―北欧で、生き方を学ぶ記録】

北欧好きをこじらせて、ついにかの地への移住を果たしたコミック作家、週末北欧部chikaさん。そこで出会ったのは、「学び」によって人生を耕す人々と、それを後押しする社会。学びをとおして“世界の見え方”が更新され、新しい人生が形作られてゆく――そんな「学びの先にあったもの」を見つめるエッセイです。（毎月第1水曜日更新）



＃01フィンランドで学び直せることを知った日

私がフィンランドで「大人になってからも学び直せる」ことを知ったのは、働いていたレストランが倒産したときのことだった。フィンランドで職を得るために、会社員から寿司職人へと転身し、手に職をつけて移住を果たして１１か月。ようやく生活のリズムができはじめた頃の出来事だった。



全従業員が緊急のWEB会議に召集され、経理担当者から告げられたのは「昨日が、私たちの最後の営業日でした」という言葉。その瞬間、私は突然フィンランドで“失業者”になった。



これからどうすればいいか途方に暮れる中、同僚が紹介してくれたのが職業支援センター“TE-toimisto”（当時の名称）だった。日本のハローワークのような機関で、再就職や職業訓練のサポートを受けられるという。予約した時間に事務所へ向かい、静かな待合室で自分の名前が呼ばれるのを緊張しながら待った。



待合室には、語学講座や専門学校の案内など、多様なパンフレットが並んでいた。その中で目を引いたのは、ヘルシンキ市が運営する成人向け教育機関“Helsingin työväenopisto（ヘルシンキ労働者学校）”のパンフレット。ギターや陶芸、きのこ狩りまで、趣味のコースがたくさん紹介されていた。



「仕事のためだけでなく、趣味の学びもこんなにあるんだ」

働き詰めだった私には、新しい世界の扉が開くような発見だった。



ほどなく、就職アドバイザーさんが迎えに来た。面談で私は拙い英語で、自分の経歴やスキル、倒産の経緯を説明し、「すぐに仕事を見つけたい」と伝えた。



すると彼女は、静かにこう尋ねた。

「あなたが“本当にしたいこと”は何ですか？」



思いもよらない質問に、すぐに言葉が出なかった。



アバイザーさんは続けてこう言った。

「あなたには３つの道があります。

１つ目は、今までのスキルを活かしてシェフとして働くこと。

２つ目は、まったく違う業界に挑戦すること。

３つ目は、起業することです」



正直、私は１つ目しか考えていなかった。すぐに仕事を見つけなければと思っていたし、私のできることとしたいことの間には大きな川が流れていて、ましてや失業中に「起業」なんて無理だと思った。けれど、彼女が「特別なことではなく、ごく自然な選択肢」として話す声を聞くうちに、“もしかして私にも、そんな道があるのかもしれない”と思い始めた。



アドバイザーさんは続けた。

「もし同業種で働きたいなら、シェフの求人を紹介します。

違う仕事をしたいなら、必要なスキルを身につけるための学校を紹介します。

そして起業を選ぶなら、ヘルシンキ市の起業支援団体へお繋ぎします」



その言葉で思い出したのは、失業直後に同僚が言っていたことだった。

「チカさん、“できること”じゃなくて“したいこと”を話していいんだよ。人は、本当にしたいことを仕事にしたときにいちばん力を発揮できる。それがフィンランド社会の考え方だし、就業支援の考え方でもあるんだから」



同僚はすでに異業種への転職を目指し、学校での学び直しを決めていた。

まさか自分にも、同じように“本当にしたいこと”を問われるとは思っていなかった。



20代で転職活動をしたときは「今あるスキルを活かすこと」を勧められたけれど、この日の面談で「焦らなくても、本当にしたいことがあるなら学び直せばいい」と教わった。



相談を終えたあと、家に持ち帰ったヘルシンキ労働者学校のパンフレットを開いた。オンラインや英語で受講できるコースもあり、失業中や学生、育児中の人は条件を満たせば、コース料金が半額になると紹介されていた。コースの登録はネットからクリックひとつで完了し、思っていたよりずっと簡単だった。



日常のすぐ隣に、学びの扉が開いている。そしてその扉が、私にも開かれていることを知った出来事だった。



しばらくして、私は個人事業主として起業する道を選んだ。リスクはあるけれど、「我慢する生き方」ではなく、「本当にしたい生き方」を選びたかった。

アドバイザーさんに報告すると、起業支援団体を紹介してくれ、担当の方が丁寧に道筋を教えてくれた。それは“やり直す”というより、“生き直す”に近い学びだった。



「世界のどこにいても、何歳になっても、自分の生き方は少しずつ作り変えていけるのかもしれない」・・・・・・この日をきっかけに、仕事のスキルの再確認や起業のための学び、語学や手芸、季節の楽しみ方といった趣味の講座まで、さまざまな学びの扉を開くようになり、どの学びも私の生き方を少しずつ形づくる大切な一歩になった。仕事を失ったあの日、私は代わりに「学び直す」という新しい道を手に入れた気がした。

