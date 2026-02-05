「反ナチス」を国是としてきたドイツで、右翼政党が急激に伸長していた…ヨーロッパで加速する「滅びゆく西洋」への焦燥

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社の国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、〈大西洋を越えた「右派連合」…彼らはなぜ「リベラリズム」を強烈に敵視するのか？〉に引き続き、欧州で力を増している極右ポピュリズムの正体について詳しくみていく。

※本記事は、川北省吾『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』より抜粋・編集したものです。

ロ中になびく妖賊

クラーの話を聞きながら、奇妙な感じにとらわれていた。リベラリズムに対する考え方が、ロシア大統領ウラジーミル・プーチンと酷似しているのだ。プーチンも同性婚に背を向け、「リベラルな考えは時代遅れ」「（道徳的）退廃」と述べている。

この点をただすと、クラーは「プーチンに全く同意する」と明言した。「西側では個人主義が行き着くところまで行ってしまった。私の見るところ、リベラリズムは終末期を迎えている。断末魔の中で、どんどん過激化している」

反リベラリズムの立場にとどまらない。AfDは政治的にも親ロシアの立場を取る。ウクライナへの侵攻後、先進7ヵ国（G7）がロシアを非難し、厳しい制裁を科す中で、制裁の解除や緩和を主張してきた。

「ロシアはヨーロッパにとって理想的なエネルギー供給国だ。（1億4000万以上の人口を抱える）大きな市場でもある。民族的、文化的にも近い。だから伝統的に良好な関係を保っている。プーチン政権との対立を続けても、ヨーロッパにとって何の得にもならない。われわれは平和と貿易を取り戻し、戦略的自律性を高めなければならない」

こうした姿勢は、同じ極右政党であるフランスの「国民連合（RN）」とは異なる。RNもロシアと親密な関係を築いていたが、有権者の反発に配慮し、蜜月の調整に動く。ウクライナ侵攻を境に距離を置いた。

AfDは中国にも融和的だ。クラーは「中国人の平均的な知能指数（IQ）は高い。その国がわれわれの最大の貿易相手だ。良好な関係を維持していけば、多くのドイツ製品を輸出できる」とあけすけに語る。

インタビューの2ヵ月後、クラーのスタッフがドイツ検察に逮捕された。欧州議会の協議や決定に関する情報を中国の情報機関に流し、ドイツ国内の反中派に対するスパイ活動も行っていたとされる。

検察は「外国の情報機関のために働いた特に深刻なケース」と指摘した。中国政府は関与を否定したが、当時の内相ナンシー・フェーザーは「ヨーロッパの民主主義に対する内部からの攻撃」と警戒心をあらわにした。

欧州の「救世主」目指す

これらから見て取れるのは、権威主義国家との親和性の高さだ。「プーチンのロシア」や「習近平の中国」である。「トランプのアメリカ」とも相性がいいのは、トランプ政権が権威主義の色彩を帯び、リベラル派を敵視しているからだろう。

25年2月23日のドイツ連邦議会選前、トランプとまだ蜜月関係にあった実業家イーロン・マスクは「ドイツを救えるのはAfDだけ」とX（旧ツイッター）に投稿し、ヨーロッパ諸国から「内政干渉」と反発を招いた。

AfDは議会選で大躍進を遂げたが、党共同代表のアリス・ワイデルによると、マスクは就寝中のワイデルの携帯に電話し、祝福のメッセージを残したという。(注5)AfDに対するトランプ政権側の入れ込みようがうかがえる。

マスクだけではない。副大統領のJ・D・バンスも連邦議会選直前にドイツを訪れ、ワイデルと会談した。野党の党首に過ぎないワイデルとの面会は、大西洋を挟んだ右翼勢力の連携を強く印象づけた。

クラーもこうした動きを歓迎する。「アメリカは軍事力や経済力だけでなく、文化の面でも超大国だ。AfDが反リベラリズムを説いても、影響はドイツ国内に限られるが、トランプが声を上げれば世界の隅々にまで反響を及ぼす」

ただ、アメリカに寄りかかるリスクも認識している。「トランプ頼み」が過ぎると、政権が代わった途端、力を失うからだ。アメリカのリベラル派の威を借り、トランプ政権下で失速したヨーロッパの左派と同じ轍を踏むつもりはないという。

「トランプはあくまで『アメリカ第一主義者』であり、ヨーロッパの救世主ではない」とクラーは語る。AfDはヨーロッパの右翼勢力とスクラムを組み、「自分たちでヨーロッパを救済しなければならない」と強調する。

「ヨーロッパは今こそ、自らの歴史に立ち戻らなければならない。各国の豊かな歴史を均等にならし、画一化する欧州連合（EU）の官僚主義を弱体化させ、国家の力を再興することが必要だ」

なぜなら「移民のような大きな問題は、エスタブリッシュメント（体制エリート）には決して解決できないからだ」とクラーは言う。鬱積した大衆の不満を吸い上げ、救済の福音に変換し、混迷の世に吹き込む極右ポピュリストの魔をのぞかせた。

「滅び」への焦燥

25年2月23日、ドイツの首都ベルリン。クラーの属する「ドイツのための選択肢（AfD）」本部は沸き返っていた。この日の連邦議会選で、AfDは保守統一会派「キリスト教民主・社会同盟（CDU・CSU）」に次ぐ第2党へ大躍進したのだ。

21年9月の前回議会選と比べ、AfDは得票率を倍に伸ばし、20%を獲得した。第2次大戦終結後、「反ナチス」を国是としてきたドイツで、右翼政党がここまで伸長したのは初めてである。

ドイツ国旗を振り、歓喜に沸く支持者の前に現れた共同代表のワイデルは「歴史的な成功」と勝利宣言する。「われわれへの支持は広がっていく。次は第1党になる」と高らかにうたい上げる。キワモノが本流と化した瞬間だった。

ワイデルの言葉通り、25年夏にはCDU・CSUを抜き、政党支持率1位に躍り出る世論調査結果が目につき始めた。既成政党に対する不信の広がりを背景に党勢を拡大し、名実ともに「国民政党」（ワイデル）に変貌している。

AfDは今後、どんな「選択肢」を示すのか。ドイツの調査報道団体「コレクティーフ」はかつて、ワイデルの側近らが東部ポツダムで秘密会合を開き、移民や難民の「追放計画」を謀議したという爆弾スクープを放った。

市民権を持っている人でも、肌の色が異なる外国出身者らをドイツ国外へ「再移民」させるという衝撃的な内容だった。北アフリカに「モデル国家」をつくり、最大200万人を移住させる案も持ち上がったとされる。

クラーはスタッフ逮捕の直後、自らもロシアや中国から資金を受け取った疑いで、ドイツ検察の予備捜査の対象となった。疑惑を否定し、捜査も尻すぼみに終わったが、AfD執行部から身を引くことを余儀なくされた。

しかし、欧州議員の身分のまま、地元ザクセン州の選挙区から25年2月の連邦議会選に出馬し、当選を果たす。AfD議員団の一員として、プーチンと酷似した反リベラリズムの主張を国政の場で振りまいている。

第2次大戦に敗れた後、ナチスとの決別から再出発したドイツで、クラーがしたたかに生き残り、AfDが勢いを増す事実は、侵食される白人キリスト教文明の「レコンキスタ（失地回復）」を思わせる。

その根底にあるのは、フランスの作家ジャン・ラスパイユが半世紀以上前、『聖人のキャンプ』で描き出し、ルノー・カミュが『グラン・ランプレスモン』で警鐘を鳴らし、スティーブ・バノンが火を付けた人種置換の世界観である。

大西洋の両岸でこだまする「滅びゆく西洋」への焦燥。それは大衆にインスピレーションを与え、心を震わせ、熱狂を誘う。移民問題は、世界的には「文明の衝突」、国内的には「文化戦争」の様相をますます濃くしている。

そんな心の波動を運ぶのは21世紀のニューメディアだ。X（旧ツイッター）、フェイスブック、ポッドキャスト……。人々をつなぐデジタル空間には、極右をはじめとする過激思想や、どす黒い憎悪も渦巻いている。

「エコーチェンバー」と呼ばれる閉鎖空間で互いに反響、増幅しながら共振し、時空を超えて同期してゆく極右ポピュリズム。『新書 世界現代史』第7章では、民主主義を蝕むデジタルヘイトについて考察していこう。

