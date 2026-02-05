なぜ、ドーピングは悪なのか、そしてなくならないのか「問題の本質」

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

病気はどう「発明」されるのか？ 生きづらさは連鎖する？ どこまでが医学で、どこからがビジネス？ 命の優先順位はあるのか？……病気が教えてくれる、新しい「世界の見方」。

注目の新刊『「ふつう」ってなんだろう』では、自分と世界、身体と心、正常と異常のあいだからものごとの本質を考えていく。

（本記事は、美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』の一部を抜粋・編集しています）

なぜドーピングは悪なのか

ドーピングをスポーツの世界から排除しようとする反ドーピング論には、3つの理論的根拠があるといわれています。しかし、どれも根拠薄弱なところがあります。

1つは、アスリートの健康に危険があるとのリスク上の理由です。ドーピングに限らず、薬には有害作用があるので自由に販売や使用するのでなく、規制が必要だという考え方です。医師の処方箋がないと手に入らない医薬品があるのと同じ理屈です。

しかし、個人の自由が尊重される近代社会では、他人に危害を及ぼさない限り、かなりの程度のリスクをとる選択の自由が認められていることもまたたしかです。そもそも、競技スポーツそのものが怪我や事故と隣り合わせであり、プロスポーツ選手には故障がつきものです。そう考えれば、選手本人が健康リスクについて十分に理解していて同意したのであれば、わざわざ国際組織が規制するのは行き過ぎとみることもできます。

第2は、人間の努力の価値の切り下げにつながるとの倫理的な視点からの批判です。これは倫理学では「エンハンスメント／アチーブメント（達成）論」といわれる議論です。

つまり、同じ結果を達成しても、医薬品や身体的処置ではなく、自分の行為に責任をもって自発的意志に基づいて節制・努力して達成した結果のほうの価値が高いとする考え方です。たしかに、スポーツマンシップやフェアプレーの精神として、自分自身の身体をスポーツのための道具扱いして安易に改造することには、違和感があります。記録や評価を重視するあまり、自分自身の尊厳を傷つけることになりかねないからです。

しかし、尊厳といっても、結局のところ競技スポーツは、人間の不平等を肯定し、勝敗や優劣の結果を競うものです。どういう勝ち方をしたいかは、最終的には個々人の価値観の問題ですから、政策やルールとして1律に規制したりするのもおかしな話です。

第3は、ルールはルールである、つまりドーピングはルール違反だからダメという形式的で実際的な理由です。実際、世界反ドーピング連盟や国際オリンピック委員会のドーピングの定義をみてみると、なぜダメなのかの議論ではなく、たんに禁止されている行為を列挙しているだけです。裏を返せば、その時点での禁止表のリストにない薬物であれば、競技能力を向上させる効果があってもドーピングではないことになってしまいます。

なぜドーピングは行われるのか

発覚すれば選手生命を絶たれるドーピングがあとを絶たないのは、アスリートが無知で愚かだからという理由ではありません。

現在の商業化したスポーツ文化のなかでは、プロ・アマを問わずアスリートは、個人というよりも、コーチやスポンサーやお抱えドクターなどのサポートチーム、さらにはスポーツ団体や国家をひっくるめた「ブランド」になっていることが背景にあります。

そこでは、選手強化のため、特別なトレーニング・メニュー、特別な食事、サプリメントなどが提供されます。その延長線上で、信頼していたチームドクターから渡された錠剤や特殊な処置が違法ドーピングだったのが、ロシアでの実態でした。それが、エンハンスメント連続体と呼ばれる状態です。

こうした事態はアスリート個人の道徳性や知識の問題ではなく、競争圧力に過度に曝された近代スポーツというシステム全体の問題とみるべきではないでしょうか。

その一方で、スポーツをめぐる商業化や構造的問題は見直されることなく、アスリートを対象としたドーピングの重罪化が起きています。ドイツのように反ドーピング法をもち、ドーピングそのものに刑事罰を科す国は少数派ですが、ドーピングに詐欺罪や偽証罪を適用したりする国もあります。また、マスメディアによるバッシングやスポーツ界からの追放など、ドーピングを行った選手は道徳的な悪の象徴のように扱われます。

アスリートに対しては、反ドーピングのため、競技大会以外の時期での日常生活への監視や抜き打ち検査、禁止薬物や機器の家宅捜索や個人の遺伝子検査などが行われることもあります。しかも、ドーピング検査を拒否することそのものがドーピングと同罪と見なされています。これはふつうに考えれば人権侵害です。

こうした状態は、社会学の用語でいえば違反アスリートの「悪魔化」（ひどい悪人としてレッテルを貼ること）とまとめられます。スポーツをめぐる社会システムそのものの競争主義という問題は反ドーピングだけではコントロールできないため、代わりに責任を追及しやすいアスリート個人への道徳的非難や監視が厳しくなっているのです。

ドーピングと反ドーピングのいたちごっこではなく、身体や精神に介入する医学技術が飛躍的に発展しつつある現代、「より速く、より高く、より強く」というオリンピックの競争主義的価値観に、まだ意味があるのかどうかを見直すべきではないでしょうか。

さらに、「「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること」では、新しい病気が実は「発明」されたり「売り込まれたり」している実態などを紹介している。

【つづきを読む】「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること