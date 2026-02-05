「高市圧勝の調査」を野党はどう見るのか…元立憲選対トップが明かす1回で1億円の「選挙情勢調査」の正体とその使いかた

立憲民主党で2025年9月まで3年間、選挙対策委員長を務めていた大串博志衆議院議員が、選挙とカネの現実を赤裸々に明かす。

一つの選挙区でサンプル数は1000

みなさん、こんにちは。「電話一本で大串博志」でおなじみの衆議院議員・大串博志です。

今回は選挙戦で最も重要な情報となる「情勢調査」についてお話ししたいと思います。

おそらく、今回高市首相が解散という大勝負に出た背景には、当然ながら独自に情勢調査を打ち、その結果「大勝できる」という判断があったものと思います。

ただし、情勢というのは「その時点」での情勢に過ぎません。そこから我々は公明党と共に新党「中道改革連合」を立ち上げ、選挙の構図は一変しました。高市首相が解散を決断した材料である「情勢調査」、自民党が過半数をとるなんて数字は、もはや意味を成さないのではないでしょうか。

私は選挙対策委員長時代、国政選挙で情勢調査を取ってきました。特に大変なのが衆議院選挙です。なんせ選挙区が289もあります。一つの選挙区で必要なサンプル数は1000とされています。

立憲民主党時代には全ての選挙区で候補者を擁立していたわけではないですが、擁立していた選挙区だけでも調査をかけると1回で1億円近い費用がかかっていました。だからおいそれと何度も調査をかけることはできません。

基本は選挙前、そして選挙期間中にも1度やります。そこで何を見ているかというと、各選挙区での優劣を見ています。

選挙中に情勢調査を行う意味

明らかに勝てそうなところはそのまま頑張ってもらうとして、問題は接戦区です。選挙が始まると、選対委員長として一番考えないといけないのは「幹部の応援遊説をどの接戦区に当てるか」です。

例えば、前回の衆院選では野田佳彦代表の応援日程をどうやって作るか。やはり代表が回るとメディアからも注目されるし、陣営の士気も上がります。それに加えて、資金の追加投入もします。例えば、候補者本人がビラを各家庭にポスティングすることはできませんが、政党の活動としてならば新聞広告を打つこともできます。

また、ネット広告もそうです。政党の広告であれば選挙期間中でも出すことができますが、予算も限られています。地域やユーザーの属性を限定してターゲティング広告を出すなど工夫して、限られた予算で最大限の効果を出す必要があります。

どの候補にどれだけの応援と追加資金を投入するか。それを考え、代表や幹事長と連携して決定していくことになります。ただし、代表、幹事長と対面して情報共有と意思決定をする機会というのは選挙期間中で3回くらいしか持てません。だからこそ選対委員長が責任を持って情報を集め、戦略を練っておくことが大事になるのです。

情勢調査というのは、選挙区ごとの優劣を見るだけではありません。今、有権者が何に関心を持っているのか、も併せて調査していきます。そこで得た情報も参考にしながら「この選挙で何を訴えていくか」を決めていきます。選挙戦では政権公約を発表しますが、基本的には党で議論してきたことを集約していく作業です。

その中から「何を重点政策として訴えるか」「どういうメッセージを打ち出すか」を決めていきます。これは広報委員長と一緒に仕事していきます。一昨年の衆院選では「政治とカネ」の問題がやはり大きかった。自民党の裏金問題への関心が非常に高かったのです。そこで「政権交代こそが真の政治改革」というキャッチフレーズで裏金問題の追及を中心に据えました。

選挙戦が始まってからは途中で変わっていくこともあります。そのために選挙中での情勢調査も行っています。しかし、そのときは引き続き「政治とカネ」の問題への関心が高かった。そこで「最後までこのまま行こう」ということになった。結果は与党が過半数割れをするという結果を出すことができました。

「自民党調査」の正体

情勢調査のあり方も変わってきています。以前であれば固定電話への調査のみで、それで結構な精度がありました。ところが、この数年でその状況は大きく変わっています。若い世代のみならず、固定電話を持っていないという人が急増しています。固定電話でつながる人というのは属性が偏ってしまう。

そこで、最近はインターネットを併用した調査というのが一般的になっています。しかし、そのためには住所や性別、年齢などの個人情報を伴った名簿を持つ業者に頼むしかない。電話と違って、メールを送って返答をしてもらうというのはなかなか大変なようです。非常に手間をかけているので、情勢調査の費用も高くなっています。

ちなみに、選対委員長をやっていると、すごい数の情勢調査の会社から売り込みがありますよ。

しかし、そうやって現代のスタイルに合わせていかないと精度の高い情勢調査にはなりません。立憲民主党時代は行った調査は党幹部だけで厳重管理し、各議員には自分の選挙区だけしか情報を渡していませんでした。そのため、マスコミなどに広く出回るということはなかった。

ところが自民党の調査と称する資料はよく回ってきます。見ていると、負けている選挙区では「勝てるから頑張れ」、勝っている選挙区では「油断するな」と伝えるために数字を変えているのではないか、と疑いたくなるようなデータが多い印象です。もしかしたらこうして我々にも情報が伝わってくる時点で、情報戦が始まっているということなのかもしれませんね。

今回は新党「中道改革連合」での初めての戦いとなります。野田佳彦、斉藤鉄夫の両共同代表を全面に押し出していく戦いとなるでしょう。

「中道改革連合」に対して批判の声もありますが、話題にならないよりはるかにいい。党名が浸透するのか、という疑問の声もあるようですが、そこは全く心配していません。

2017年の衆院選では直前で民進党が事実上解党し、「希望の党」「立憲民主党」という二つの新党ができました。与党が圧勝したものの、両新党が獲得した比例票の合計は自民党に匹敵する数字でした。党ができ、しかも最大野党なわけですから、選挙戦を通じて一気に党名も浸透するでしょう。そこは全く心配していません。

昨年の参議院選挙では「コメ不足」が前半、ネットのキーワード注目されました。その次の展開で「消費税」がトレンドになった。それが終盤になって外国人政策「日本人ファースト」に変わっていきました。

今、消費税がクローズアップされてますが、税は選挙の時には非常に関心が高い。選挙戦での討論での一言が命取りになる可能性もあります。私からみると「日本人ファースト」はやや想定外のトレンドだったのは事実です。

どこで選挙戦の流れが変わるかもわからない。油断のできない戦いが続きます。

立憲民主党「最大の戦犯」が赤裸々に懺悔する「なぜ政権交代できなかったか」「自民党を倒すには何をすべきか」