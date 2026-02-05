青木マッチョの相方・赤木細マッチョの芸人人生…「相方が大ブレイクしても、僕のファンは0人のまま」

「2025年 ブレイク芸人ランキング」（オリコンニュース）で堂々1位に輝いた、芸歴5年目の筋肉芸人・青木マッチョ。

「ラヴィット！」（TBS系）を始め、「アメトーーク！」（テレビ朝日系）や「踊る！さんま御殿！」（日本テレビ系）など、バラエティ番組に多数出演を果たし、まさに「テレビで見ない日はない」といった活躍をみせている。

青木マッチョが1人でテレビに出ていることで、彼をピン芸人であると思っている人も多いようだが、実は「かけおち」というコンビを組んでいる。

となると、気になるのは、相方はどんな人物で、どんな気持ちで青木マッチョの活躍を見ているのかという点だ。そこで、青木マッチョの相方「赤木細マッチョ」にインタビューを敢行した。

人気者の青木マッチョの相方・赤木細マッチョとは何者か？

大ブレイク中の青木マッチョの相方の名前は「赤木細マッチョ」。名前からもわかるようにW筋肉のコンビだが、赤木が筋肉をつけ始めたのは、青木がブレイクした後だという。

「相方が売れ始めてから、こっそり筋トレを始めました。しばらく続けていると、体が大きくなってきて、青木マッチョから『なんか、デカくなってない？』と言われました。そこで、筋トレをしていることをカミングアウトしたんです」

筋トレに励んだ赤木には、思い描いていた青写真があった。

「レイザーラモンRGさんにお会いする機会があったんです。HGさんが2005年にブレイクした時、RGさんはHGさんの真似をしていたそうです。それを参考にさせてもらうことにしました」

確かに、RGは当時HGの真似をしながら「じゃない方」としてテレビに出ていた。その後、モノマネや「早くあるある言いたい」のネタで第一線に躍り出ており、赤木は「あれが理想です」と話す。

相方の青木マッチョも、この“レイザーラモン理論”に納得。こうした経緯と、事務所の先輩の助言もあり、筋トレを始めるまで「赤木ぼうず」としていた芸名を「赤木細マッチョ」に改めたのだった。

相方だけがブレイクに嫉妬は？

筋肉芸人の多くは、筋トレをすること自体や筋肉が大きくなっていくことに喜びを感じていると聞く。それが前提にあり、結果として筋肉がキャラクターになっていくが、赤木はやや違っている。

「筋トレには、ほとんどやりがいや楽しさはないですね。時間も取られますし、食事にも気を使わなくてはいけないので、しんどい方が大きいです。芸人じゃなかったらやっていないと思います」

実は青木マッチョも、筋肉芸人として毎日筋トレを続けなくてはならない苦悩をメディアなどで語っている。筋トレに後ろ向きな筋肉芸人という意味で、彼らはかなり珍しい存在かもしれない。

「でも、青木マッチョが売れたおかげで、スポーツのイベントなどにも呼んでいただけるようになって、現場で運動を実践することもあるので、その点では鍛えてよかったなと思います。劇場でのウケなどを考えると、『そんなにマッチョになる必要はなかったかな』と思いはじめていますが（笑）」

気の進まない筋トレをするなど、売れるためにもがく赤木細マッチョ。相方だけが一気に売れた時に、悔しさや嫉妬、「俺を置いていくなよ！」という気持ちはなかったのだろうか。

「それは全くないですね。（青木マッチョが売れたのは）ありがたいことですし、むしろチャンスですから。僕が売れるには、単純に僕が、そしてコンビとして面白くなればいいだけかなと思っているので、やる気になっています」

実際、青木マッチョが売れたおかげで赤木にもたらされたメリットもあるのだとか。

「青木マッチョが売れ始めた直後は、あいつが1人で営業に呼ばれることが多かったのですが、徐々にコンビで呼んでもらえるようになりました。おかげで、同じくらいの芸歴の中では場慣れして来たと思います。お笑い好きの方が集まる劇場でのネタと、一般の方が多い営業では、ネタをどんな風に変えればいいかなども分かるようになってきました」

相方ブレイク後も変わらない赤木マッチョの“ファン数”

相方のブレイクを機に、人前に立つ回数が増えた赤木細マッチョ。個人としての人気は上がって来ているのか。

「もともと、僕のファンは0人でした。青木が売れて僕の舞台も増えたのですが、ファンの数はまったく変わらない。まだ完全に0人です（笑）。そりゃそうですよ、隣に青木マッチョがいたらそっちを見ちゃいますもん」

赤木細マッチョが理想としたレイザーラモンRGも、個人の知名度が上がるまでには、HGのブレイクからかなりの時間を要している。

ファン0人を自称するが、青木マッチョのブレイクが落ち着いてきた頃に、彼がコンビを支える存在に成長している可能性もあるだろう。

後編記事『大ブレイクした青木マッチョの相方が語る、お笑い芸人としての「意外すぎる目標」』では、そんな赤木細マッチョとブレイク芸人青木マッチョのコンビ「かけおち」としての現在地と未来に迫る。

