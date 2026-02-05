個別面談で「意味深なシール」が渡されて…民間模試「北辰テスト」の結果で合否が事実上決まる、埼玉県独自の高校入試制度

埼玉県民に深く根付く「北辰テスト」

高校入試は都道府県によってルールが大きく異なる。

過去に執筆した記事〈「受験当日は名前を書けば合格」…神奈川県の私立高校入試でまかりとおる「事前相談」という「奇妙な制度」〉では、神奈川県独自の高校受験制度について紹介した。内申点と出願書類だけで合否が決まる書類選考が主流になり、書類選考とは内申点が基準を満たしていれば、「事前相談」で合格が確約される。つまり中学校の内申書だけで私立高校の合否が決まるという制度で、受験制度の形骸化が指摘されている。

神奈川県の真逆にあるのが、埼玉県だ。「北辰テスト」という民間の模擬試験の偏差値によって、私立高校の合否が事実上決まる。埼玉県では中学生も親も塾も、模試の偏差値を追いかける3年間を過ごすことになる。

内申書重視の神奈川、偏差値重視の埼玉。入試制度の違いは、塾の指導方針や学校の進路指導、保護者の教育観にも強い影響を与えている。

「偏差値偏重」「民間企業に依存した入試」--埼玉の制度には疑問の声も多い。だが一方で、埼玉の公立高校は全国トップクラスの大学進学実績を出し続けている。SNSのポストを見ても、北辰テストは埼玉で育った人たちの「共通言語」のような存在になっており、地場に深く根付いている。その制度の功罪両面を関係者への取材から明らかにする。

個別相談で渡される「シール」の意味

毎年9月〜12月、埼玉県の中学3年生の週末は私立高校行脚で埋まっていく。目的は「個別相談」と呼ばれる入試担当者との10分ほどの面談だ。

フォーマルな服装の母親と制服姿の子どもたちが、書類の入ったクリアファイルを手に、入試担当者との面談に臨む。

クリアファイルに入っているのは、学校の通知表のコピー、英検や漢検などの合格証明書のコピーなど。そして最も重要なのが「北辰テスト」の個人成績表だ。偏差値や志望校判定が記されたA4の紙である。

埼玉県の大手塾で長年受験指導をしてきた塾関係者は、次のように語る。

「個別相談では、学校側の入試担当者が受験生親子の持参した書類を元に、“合格確約”を出すかどうかその場で判断します。その際に最も重視されるのが北辰テストの偏差値です」

「北辰テスト」とは北辰図書株式会社が実施している模擬試験で、中3では年間8回行われ、そのうち9月〜12月の4回分が合否判定に使われる。4回のうち最低2回分を個別相談に持参するのが埼玉県では一般的だ。

個別相談で“合格確約”が取れれば、入試本番で大きな失敗をしても合格できるというのが、埼玉県の高校受験では不文律になっている。そのため、安心して公立高校の受験対策に専念できるという。

個別相談で“確約”が取れると、その場で「シール」や「数桁の番号」が渡される。「願書のこの部分にこのシールを貼ってください」と伝えられるが、それが何を意味するのか、具体的な説明はない。

早稲田や慶應の付属校は例外

「シールや番号は、出願の際に“事前に確約を出した家庭だ”とわかる目印です。入試本番より4ヶ月以上前に正式な書面で“合格内定”なんて出せませんから、こうした形を取っているんです」（塾関係者）

個別相談での“確約”制度を採用している私立高校は、埼玉県内の約7割にのぼる。確約の基準を満たせば、入試本番はほぼ形式的なものになる。

「例外は、早稲田大学本庄高等学院、慶應義塾志木高等学校、立教新座高等学校など一部の難関大学付属校です。これらの学校は確約制度を採用しておらず、入試本番の結果だけで合否が決まります。

埼玉県の中学生にとって一般的な受験パターンは、まず秋のうちに北辰テストの偏差値で私立高校の確約を取り、滑り止めを確保する。そのうえで、確約制度のない難関大学付属校や、県立のトップ校に挑戦するというものです。確約校があるからこそ、本命校の受験に集中できるのです」（塾関係者）

一企業が実施している模試に過ぎない「北辰テスト」が受験で重視されている。

試験本番よりも数ヶ月前に合格の“内定”が出る。

これらは、他県では考えられない仕組みだ。なぜこのような仕組みが存在するのか。実はこの一見非合理的な制度には、受験生・私立高校・塾それぞれにメリットがある。

