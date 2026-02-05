「神様、仏様、高市様！」前回落選者が「高市人気」で大量復活当選へ…不機嫌だった麻生副総裁もニッコリの「自民党大勝利への道」

情勢調査が大量に流布

注目の第51回衆院選（1月27日公示・2月8日投開票）は、断トツの「高市（早苗首相）人気」もあって自民党の独り勝ちで幕を閉じることになる。

1月12日午前、世上で「元宿（仁・自民党本部事務総長）調査」と称される情勢調査の結果が流布して永田町関係者に衝撃が走った。そこには、「自民199→260、維新34→38、国民27→35、参政党3→17、立憲148→70、公明24→18、れいわ9→7、共産8→5、日本保守党3→5」と記述されていた。

後にこの「元宿調査」は年明けの1月4〜8日に実施した自民党情勢調査であるとされたが、自民260が265、維新38が37など事実とは少々異なる数字が散見された。選挙予想の専門家の殆どが「あり得ない数字だ」と一笑に付した。

その後の16日に旧立憲民主、公明両党が合流して、新党・中道改革連合（中道）が誕生したこともあり、調査時期がそのプロセスに重なる旧立憲の「70」は疑問視される。そして焦点は、総動員態勢を発出した旧公明の支持母体・創価学会の組織票の行方となった。

それを措いても、自民党調査（1月21〜25日実施）は自民242（小選挙区177、比例代表65）、維新37（選挙区21、比例16）、中道131（選挙区79、比例52）となり、続く同28〜2月1日実施調査では自民257（選挙区189、比例68）、維新34（選挙区19、比例15）、中道119（選挙区70、比例49）と、日を追うごとに「自民圧勝」ムードが加速するだけだった。

まだ意気軒高な学会・旧公明

その間に吃驚仰天の朝日新聞世論調査（1月31〜2月1日実施）があった。朝日新聞（2日付朝刊）は１面トップに「自維 300議席超うかがう―中道ふるわず半減も、衆院選中盤情勢調査―国民横ばい 参政・みらい勢い」の見出しを掲げて大きく報じた。この「朝日調査」（自民278〜292〜306、維新25〜32〜38、中道60〜74〜87）が決定打となった。

ほぼ同時期に行った自民最新調査の自民257（中心値）＋維新34（同）＝291議席は、上振れすれば衆院定数の3分の2（310議席）を上回る可能性さえ示唆する驚愕の数字である。

一方で、公示前172の中道は前回調査131から119に減少した。中道の旧立憲系は敗戦ムード著しく、早くも野田佳彦代表の引責辞任後、どうするのかが話題となっている。他方、旧公明・学会はまだ意気軒高で、残る数日で自力を発揮して小選挙区で「結果」をみせる構えだ。

「衆議院選挙の世論調査について」と題された自民党調査報告には、何とこう記述されている。〈今回の調査で自民党の勢いは維持しているものと考えられますが、報道されているように創価学会が108の重点区を決めて、より強化した活動を展開していくことや、朝日新聞の報道による揺れ戻しなど、自民党の勢いに今後マイナスの影響を与えると考えられますので、より一層の引き締めを図り、手を緩めることなく、全力をあげて取り組むことが重要かと思われます〉

語るに落ちる、とまでは言わない。だが、当初は危ぶまれていた今総選挙は「高市人気」に便乗して自民の独り勝ちとなる。

一時は鈴木俊一幹事長だけでなく、昨年秋の総裁選勝利で貢献した麻生太郎副総裁も高市氏の通常国会召集冒頭での衆院解散意向を読売新聞（1月10日付）のスクープで知ったと不満を隠さなかったが、今や党執行部を筆頭に当選が確実視される24年総選挙落選者は「神様、仏様、高市様」と首を垂れるありさまだ。

それでは選挙後はどうなるのか。後編記事『高市総理は対中強硬スタンスを貫けるか…総選挙勝利後、トランプ大統領との日米首脳会談で早くも直面する「試練」』に続きます。

