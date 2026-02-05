高市早苗を操る「影の総理」の正体…！「安倍一強」を支えたあの「黒幕たち」が再び動き出した

先が見えない混迷の選挙戦。これはシナリオ通りなのか、それとも―。大ヒットドラマ『地面師たち』の原作者である森功氏が、「高市劇場」の舞台裏で暗躍する「官邸官僚」たちの策略を暴く。

突然の衆議院解散で米国も憤り

「これで3月の日米会談はパー。高市総理の解散には、米国も憤っています。山田重夫（駐米日本）大使もホワイトハウスから顰蹙を買っているようで、苦しい立場です」

そう打ち明けるのは、米国通の元外交官だ。高市早苗首相の唐突な衆院解散には、永田町のみならず霞が関や財界のお歴々の誰もがたまげた。

高市政権は、自民党副総裁の麻生太郎が産み落とし、安倍晋三政権時代の官邸官僚が内閣の骨組みをつくったとされる。解散劇の裏で動いていたのが、政権を支える黒幕たちだ。

解散・総選挙のきっかけは、9日深夜の読売新聞速報だ。

解散に踏み切った理由

当初は、内閣参与の今井尚哉（67歳）が読売に解散情報をリークしたとされた。今井は安倍政権時代に「総理の分身」と呼ばれた経産省出身の官邸官僚だ。高市は政権発足にあたり、今井に内閣官房副長官や政務秘書官就任を打診したが、今井が断ったという。

「今井さんは二君に仕えず、という官僚の正道に従ったと伝えられたけれど、そうではない。今井さんは米有力投資ファンドであるカーライルの日本法人で役員を務め、今もそこにいた投資ファンドの社長と仕事をしている。米金融機関との関係をクローズアップされると面倒だから、顧問格の内閣参与として高市首相にアドバイスしているのです」（財務省OB）

今井自身、昨年末より高市に通常国会の冒頭解散を進言してきたのは事実だ。ただし、今井はもっと早い国会の召集を想定していたという。

「今井さんは、年明けの1月5日に総理が伊勢神宮を参拝するとき、解散の発表をしたらどうか、とアドバイスしていました。そのうえで16日に国会を召集し解散を打てば、年度内の予算編成も不可能ではない、という算段です。しかし、高市総理はその時点で解散を受け入れなかった。解散に踏み切ったのはやはり自民党の情勢調査があったからでしょう」（内閣府のある官僚）

それが〈自民260議席〉と記された調査だ。

解散を決断させた「自民党の情勢調査」

〈自民党調査 自民199→260 維新34→38 国民27→35 参政3→17 立憲148→70 公明24→18 れいわ9→7 共産8→5 日本保守党3→5〉

そう書かれた文書が、解散報道と同時期に永田町に出回った。はじめは怪文書扱いされていたが、実は自民党の調査だったと判明する。通称〈元宿調査〉と呼ばれる。

元宿仁（80歳）は自民党の金庫番として知られる。'00年に党職員のトップである事務局長に就任し、'06年には自ら新設した事務総長に就いた。後にも先にも総長は元宿一人で、国会議員より力があるといわれる。先の内閣府の官僚が指摘した。

「元宿調査は昨年11月と年明けの2度。1度目より2度目の結果がよかったので高市総理も解散に踏み切った」

年明けの〈元宿調査〉は1月4日からおこなわれたため、5日の伊勢神宮参拝に間に合わなかった。そのため、高市は今井の進言を一度見送り、解散がずれ込んだのだ。

後編記事『「3月日米首脳会談」に黄色信号…!?まさかの「解散総選挙」強行で外務省がパニック、官僚たちの悲鳴』へ続く。

「週刊現代」2026年2月16日号より

