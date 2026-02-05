【本田紗来】生活そのものも整う♡ 理想の美BODYに近づく「マインドセット」とは？

体が整うことで気持ちもアガる、体と向きあうことが苦痛にならない。そんなマインドに変化できた、あかぬけボディの神髄に迫ります！今回は、本田紗来のぬかりない「理想のBODYに近づくマインドセット」を教えてもらいました。紗来流の管理方法を大公開しちゃいます♡

理想のBODYに近づくマインドセット 体が整うことで気持ちもアガる、体と向きあうことが苦痛にならない。 そんなマインドに変化できた、あかぬけボディの神髄に迫ります。

Check! 空腹基準で考える＝カラダの声を聞くってこと 「家でも仕事場でも、食事を出されたら食べてたけど、お腹が減ってなければ食べない。勉強中は眠くなるから食事を控えめにする。 そんなふうに体の状態にあわせて食事をすると、いい調子が続くことに気づきました。 夜に帰宅したときもなにか食べたい気持ちを抑えてすぐ寝る生活にしたら、朝が苦手で8回くらい起こされないとベッドから出られなかった私が、お腹がすいてすっと起床できるように！ 食生活を自分の体にあわせたら、生活そのものも整いました」

Check! あの手この手でメンタル安定♡ 「実は、メンタルが落ちやすいタイプなんです。テスト前とかの特に落ち込みやすい時期でも体型管理を続けるために、凹むことは避ける＆楽しみな未来を用意します。 食べすぎたと思う日は体重計に乗らない。可愛い服を見つけたら先に買って、それを着ることをモチベにする。 そうやっていると、運動も食事制限もいつの間にか楽しみながら取り組めるように」

Check! 自分のカラダを知る＆認める→ご自愛BODY 「体型管理を始めてから、基本的には毎日体重を測って目安にしていましたが、それ以上に大切にしたのは、鏡で自分の体をよく見て些細な変化をキャッチすること。 まわりの人からは気づかれなくても、制服のウエストが少しゆるくなったのに気づけるだけでモチベがアップ！ そうしているうちに、コンプレックスだった張ってるヒップも案外いいかもって認められるようになって、ポジティブにボディメイクに取り組めるように♡」 撮影／tAiki スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）モデル／本田紗来（本誌専属）取材・文／政年美代子

Ray編集部 エディター 佐々木麗

本田紗来