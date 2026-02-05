著者の執念には「狂気すら感じた」…野口修の本格評伝『沢村忠に真空を飛ばせた男』で感じた「ノンフィクションの存在意義」

秘められた狂気

第四十三回講談社 本田靖春ノンフィクション賞を受賞した本書『沢村忠に真空を飛ばせた男─昭和のプロモーター・野口修 評伝─』が二〇二〇年十月に刊行された際、すぐに購入した。

私は格闘技、ましてやキックボクシングには全く興味がなく無知である。沢村忠も、野口修の名前も知らなかった。そんな私が本書を購入したのは、同い年である著者とは共通の友人を通じて面識があるという理由のみだ。その際も、たいして会話はしていない記憶がある。

とはいえ、もしも本書が全く興味がないジャンルの「小説」だったら手に取ることはしなかっただろう。私は小説家としてデビューしフィクションを生業にしていたが、二〇二〇年夏に初めてノンフィクションとして京都を根城にしたミステリ作家・山村美紗の評伝を刊行しており、ノンフィクションの中でも、「評伝」というジャンルの困難さと壁を肌身に感じていたからこそ、読んでみようと思った。

そして本書のページを「野口修という人を全く知らないから、つまらなかったらこの分厚さは辛いな」とおそるおそる開きはじめたが、心配は杞憂だった。止まらなかった。一気に読破した。夕方から読み始め、気がつけば日付は変わっていて、すごいものを読んだという満足感と集中したゆえの軽い疲労を感じた。

そのジャンルに興味がない、知識もない人間をも引きこんでゆく本というのは、読み手の世界を広げて豊かにする幸福を与える力がある。私はその幸福に浸っていた。

また同時に、著者の情熱の正体も気になった。本書は長年の歳月にわたり多くの関係者に取材し、著者はタイにも渡っている。執筆時間を確保するために、放送作家の仕事を辞めたのも聞いていた。ここまでして彼を駆り立てたのは、何だろう。この本に注ぎ込まれた著者の執念には、狂気すら感じた。

ノンフィクションは売れない

「本が売れない」という嘆きは、聞き飽きた。私自身も、文章を仕事にしてから十年を過ぎ、紙の文芸誌が次々と無くなり、本の刷り部数も減り、書く場所が年々狭まり、もう物書きの仕事は先が見えないという不安の日々を送っている。

なかでも「ノンフィクションは売れない」と聞く。書店のノンフィクションの棚は狭まり、消えたところも多い、と。そもそも書店そのものが減っている。

私もノンフィクションの本を数冊出して、書くことのきつさを痛感している。まず経費がかかる。売れっ子作家で大手版元から出せる人や、新聞社や出版社の社員というバックボーンがある書き手ならば経費は潤沢かもしれないが、そうでない者は、私が知るところ自腹で取材し企画を持ち込んでやっと本になるとか、経費は出るけど全額ではない場合も多く、書き手の負担が大きくて生活が苦しいという話も耳にする。

そして「ノンフィクション」は事実をうたっているからこそ、書籍として世に出す障壁は多い。関係者の中には、書き手が取材して明らかになったことを表に出したくない者は、少なくない。生きている関係者が多ければ多いほど、書けないこともたくさんある。たいていの人間は、自分にとって都合の良い話しか表に出したがらない。しかもそれが「噓」ではなく、本人の中では「真実」となっていることも珍しくはない。

なぜ、あなたはノンフィクションを書くのだ

けれど「当事者たちの都合の良い噓」を書くのはノンフィクションではない。そもそも、つまらない。もしもその噓を書くならば、それが噓であることを検証して書くべきだ。たとえそれが関係者にとって不本意なことであろうとも──とすれば、訴訟リスクだって発生するし、非難され敵も作る。

経費がかかり負担が大きい、リスクがある、その上、売れない──となれば、書き手が少なくなるのは当たり前だろう。「小説家志望」という人たちは世に溢れていて小説家講座などはたくさん見かけるけれど、「ノンフィクション作家志望」という人間をあまり見かけないのは当然だ。

だからこそ、自分も含め、書いて世に出す者たちに問いかけずにはいられない。

なぜ、あなたはノンフィクションを書くのだと。

