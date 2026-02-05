血の気が引き、圧倒された…一気読み必至の”伝説のプロモーター”「野口修評伝」の文庫版で衝撃を受けた「まさかの”あとがき”」

前編記事『著者の執念には「狂気すら感じた」…野口修の本格評伝『沢村忠に真空を飛ばせた男』で感じた「ノンフィクションの存在意義」』より続く。

「伝記」ではなく「ノンフィクション」を

本書は、元内閣総理大臣・若槻礼次郎暗殺未遂という不穏な事件で幕を開ける。この事件で逮捕された野口進の息子が、野口修だ。著者が父である野口進について大幅にページを割いたことは、大きな意味を成す。本書は「右翼」「格闘技」「芸能界」という三つの軸があるが、それらはすべて連動しており主人公である野口修の「運命」を作っている。

著者が取材のために作家の故・安部譲二を訪ねたとき、彼は「野口修を書くということは、野口家について書くということです。そこに触れないと意味がない。あなたは、そのことをわかっていますか」と問いかける。本書をすべて読み終わったあとで、この安部譲二の言葉がこの本を書くことの困難さと同時に重要な意味をもっていることに気づかされる。

著者は二〇一〇年に、野口修に「本を出したいと思っているので取材をさせて欲しい」と声をかけ取材がはじまるのだが、著者が「野口修をめぐる時空旅行」と書くこの旅は壮大なものとなり、長い年月が必要とされてしまったのは、刊行までに十年がかかったことでもわかるだろう。

野口修の本を書きたいと思った動機を、格闘技のリングアナウンサーもやっていた著者は、こう記している。

「放送と格闘技の業界に携わる筆者にとって、彼の存在は奇跡に映った。

にもかかわらず、世間に彼の存在は届いていなかった。『格闘技通』を自任する文化人さえも、彼を知らない。存在を認識していないのである。

『歴史に埋もれた彼の存在を、自分の手で世間に広く知らしめたい』

そんな驕った気分が、ないわけでもなかった」

ただ、野口修は喜んで取材を受けはしたが、彼が望んだのは自分の話をそのまま本にする「伝記」であったがゆえに、「都合の悪い話や秘しておきたい過去については『知らない、憶えてない』を繰り返す」「話の辻褄の合わないものや、彼の記憶違い、意図的な作り話については、精査した上で割愛してきた」と、著者は鵜吞みにせず、根気よくつきつめていく。

「文庫版のためのあとがき」に隠された謎

聞いた話をそのまま真実のように書くことなら、誰でもできる。けれど「評伝」ならば、失格だ。誠の中の噓を、噓の中の誠を、常に疑いながら取材対象者と対峙すること──それは真剣勝負の戦いだ。そこで相手を不快にさせ、取材を中断され、書いたものを世に出すことができないという大きなリスクを常に背負った戦いだ。

本書の中で、クライマックスともいえるのは、著者が「教えて下さい。沢村忠の試合は真剣勝負だったんですか、八百長だったんですか」と野口修に問う場面だろう。この場面を想像するだけで、血の気が引く。それほどの緊張感が描写から伝わってくる。その著者の問いに対しての野口修の答え、その後のやり取りについては本書を読んで味わって欲しい。

キックボクシングを創始し、格闘技の世界に大きな風をうねらせた野口修は、あるひとりの女との出会いをきっかけに芸能界へと進出する。その女──銀座クラブのママ、作詞家で直木賞作家の山口洋子の名前はさすがに私も知っていた。そして山口洋子との出会いから、五木ひろしという大歌手の売り出しに野口がかかわっていくことで、本書の後半は芸能界が舞台となりさらに展開を広げる。

ひとりの人物、あるいはひとつの事象について書かれたノンフィクションを読み終わると、よくミステリ小説の読後感のようだと思うことがある。つまりは謎を解き明かす物語だということだ。噓の誠を、誠の噓を検証し、謎を紐解く爽快さと明かされた謎がつきつける現実に圧倒される。ただ解き明かされた謎は、すべて必ずしも正解とは限らず、読み手に余白を与えてくれる。

本書を単行本で既に読んだ──という方にも、文庫版を強くすすめたいのは、本書の「文庫版のためのあとがき」で、また新たに大きな「謎」明かしがされているからだ。本文がすべてこの「謎」の伏線であったのではないかと私は衝撃を受けた。

だからこそ「野口修」に単行本で興味を持った人ほど、文庫版を読んでもらいたい。

時間との戦い

もうひとつ評伝の書き手として突きつけられたのが、ノンフィクションを書くというのは時間との戦いだということだ。本書の主人公である野口修は、刊行を待たず二〇一六年に亡くなっている。取材開始から刊行までの十年間で多くの関係者がこの世から去っていく。

忘れ去られ、消えゆくものをこの世に留めておくのがノンフィクションのひとつの意義だとすれば、常に追われせかされ自らの命を削られるのも書き手の宿命だ。

前述したように、ノンフィクションを書くというのはリスクもあるし、間違っても「印税長者」などとは縁遠い、物書きとしては不器用な選択かもしれないとは常々思う。

本は売れない。ノンフィクションは特に売れない。

確かにそうかもしれないけれど、本は残る。たとえ紙の本が絶版になったとしても電子で残る。

後世の人々に読まれる機会を持ち、手に取った人々の世界を広げる可能性を孕んでいる。

自分のことを忘れられたくない、存在を残したい、たとえ死んでも生きていた証を残したいと願う人々の想いを、こうして形にすることができるのは、書き手として、これ以上ない至福を得られるのは間違いない。

なぜノンフィクションを書くのか、書かずにはいられないのか──この本の存在そのものが、問いの答えではないかと私は解説を書くにあたり本書を改めて読んで、そう思った。

本書が文庫化されることにより、より多くの人の手に渡り、混沌とした世界の中で閉塞感を抱いている者たちの生活にひとすじの光が照らされ、読み手の人生が豊かになってくれるようにと願っている。

