1.8兆円の巨額赤字で不動産大手が再び経営破綻の危機、虎の子EVも3割減…株価は堅調でも「瀬戸際な中国経済」

やはり経済は低調気味

中国政府が発表した1月の製造業購買担当者景気指数（PMI）は前月から0.8ポイント低下して49.3となり、2ヵ月ぶりに好不況の境目である50を下回った。新規受注の減少が主な要因であり、需要不足から抜け出せない状況が続いている。

中国の製造業を牽引してきた電気自動車（EV）も息切れ気味だ。

中国自動車大手のBYDは2月1日、「1月の新車販売台数が前年比30%減の約21万台だった」と発表した。中国政府が1月からEVなど新エネルギー車にかかる自動車取得税の免除を半額にしたことが大きく響いた。

中国の消費セクターにおける価格競争も激化している。

AI導入の雇用への影響

ライブコマース（ライブ配信型インターネット通販）分野では、疲れ知らずのAI（人工知能）アバターが24時間体制で配信を行っている有様だ。

中国では産業分野でのAI導入がめざましいが、雇用環境の悪化を懸念する声も強まっている。「中国政府の極秘の試算によれば、今後10年以内に4000万人分の雇用が失われる」との憶測が流れているほどだ。

不況の元凶である不動産業界も低調のままだ。

中国不動産大手の万科企業の昨年12月期の最終損益が820億元（約1兆8000億円）の赤字となった。赤字幅は前の期に比べ7割近く大きくなっており、経営破綻へと突き進んでいる感が強い。

中国政府は不動産対策の大転換を迫られているようだ。

政府系メディアは1月29日、「中国政府は不動産企業に課していた財務指標の報告義務を廃止した」と報じた。

株価は好調だが

中国政府は2020年、不動産企業による野放図な借り入れを防ぐため、新規融資を受ける条件として、負債の対現金比率、対資産比率、対自己資本比率の「3つのレッドライン」の月次報告を義務づけた。

だが、この措置は劇薬だった。不動産業界全体が資金繰りに窮するようになり、大手企業が相次いでデフォルト（債務不履行）に陥ってしまったからだ。

この報道について、専門家は「この規則を撤廃しても、金融機関はリスク回避の姿勢を維持しているため、不動産業界の資金調達の課題は緩和されることはない」と冷ややかだ。

にもかかわらず、市場ではこの報道を受けて不動産株が急伸した。

中国政府はこのところ、「国家隊」と称される政府系ファンドの資金を大量に投入して株価の上昇に躍起となっている。

これにより、実体経済が悪化する中でも株価は好調だ。中国政府の真の狙いは金融危機を回避することにあるとの説が有力だ。

中国経済は綱渡りの状態にある。追い打ちをかけるように経済の屋台骨を担う米国との関係悪化につながりかねない問題が起こっている。後編記事『日本の金融危機と、うり二つ…債務が膨れ上がり崖っぷちな中国経済を襲う三つの米中関係悪化リスク』にて詳しく見ていく。

