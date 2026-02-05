¡Ú½°±¡Áª¡Û½÷ÀÅ·¹Ä¤Î»¿ÈÝ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡ÖÀ¯ÅÞ¤Î·úÁ°¡×¤È¡Ö¸õÊä¼Ô¤ÎËÜ²»¡×¤Ë¤Í¤¸¤ì¤¬¡ÄÌ±°Õ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ö°ìÈÖ¤ÎÌäÂêÅÀ¡×
½÷ÀÅ·¹Ä¤äÊìÊý¤¬Å·¹Ä¤Î·ì¶Ú¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½÷·ÏÅ·¹Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2·î8Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë½°±¡Áª¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤ä¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ê¤É¤Î¿È¶á¤ÊÀ¯ºö²ÝÂê¤Ë±£¤ì¤Æ¡¢¹Ä¼¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¸õÊä¼Ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢NHK¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¹Ä¼¼´ØÏ¢¤Î½°±¡Áª¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢11¤ÎÀ¯ÅÞ¤Î¤¦¤Á¡¢¼«Ì±¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡Ê°Ý¿·¡Ë¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ê¤É6¤Ä¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ï¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¤â½÷·ÏÅ·¹Ä¤âÈ¿ÂÐ¡×¤È¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Á´¹ñ289¤Î¾®Áªµó¶è¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤Î¤¦¤Á35¡ó¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï61¡ó¤¬½÷ÀÅ·¹Ä¤Ë¡Ö»¿À®¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¡È¤Í¤¸¤ì¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤È¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤ÎËÜ²»¤¬¤«¤¯¤â°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤òÌä¤¦¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï¡Ö¸õÊä¼Ô¤Î»ýÏÀ¡×¤ò²óÅú
¡Ö½°±¡Áª¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤ä¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ê¤É¤Î¿È¶á¤ÊÀ¯ºöÃæ¿´¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹Ä¼¼¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤Ï¡¢¹ñ²È¤Î´ðËÜ¤ò¤Ê¤¹½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô¤Î»ýÏÀ¤ò¿¿Ùõ¤Ë²óÅú¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
Æî´ØÅì¤Î¾®Áªµó¶è¤ÇÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿¸½¿¦¸õÊä¤Î¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô¤Î¹Í¤¨¤ò¤³¤¦ÂåÊÛ¤¹¤ë¡£
NHK¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï¡Ö²ò»¶¤ÎÀ§Èó¡×¤ä¡Ö·ÐºÑ¡×¡¢¡Ö³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¡×¤Ê¤É6¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤Ë¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¡¢22ÈÖÌÜ¤Î¹àÌÜ¤Ë¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¤äÊìÊý¤¬Å·¹Ä¤Î·ì¶Ú¤Ç¤¢¤ë½÷·ÏÅ·¹Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦ÀßÌä¤¬¤¢¤ë¡£¡¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¤â½÷·ÏÅ·¹Ä¤â¡Ø»¿À®¡Ù¢¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¤Ï¡Ø»¿À®¡Ù¡£½÷·ÏÅ·¹Ä¤Ï¡ØÈ¿ÂÐ¡Ù¡×£¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¤â½÷·ÏÅ·¹Ä¤â¡ØÈ¿ÂÐ¡Ù¡×¤¡Ö²óÅú¤·¤Ê¤¤¡×¡¼¡¼¤Î£´¤ÄÁªÂò»è¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦Êý¼°¡£NHK¤Ï¡¢1·î27Æü¤Î¹ð¼¨»þÅÀ¤Ç1089¿Í¤Î²óÅú¤òÆÀ¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æî´ØÅì¤Î¾®Áªµó¶è¤Î¸õÊä¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¤òÁª¤ó¤Ç²óÅú¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö½÷À¤¬Å·¹Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ËèÆü¿·Ê¹¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤â¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¤Ë»¿À®¤Ç¡¢ÉãÊý¤¬Å·¹Ä¤Î·ì¶Ú¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤½÷ÀÅ·¹Ä¤â»¿À®¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
NHK¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¼ÁÌä¤ò³ÆÀ¯ÅÞ¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áªµó¶è¸õÊä¼Ô¤Î²óÅú¤ÈÆÉ¤ßÈæ¤Ù¤ë¤È¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¥³¥Ð¥Û¡¼¥¯¡¢¿Ê¼¡Ïº¤â½÷ÀÅ·¹Ä¡Ö»¿À®¡×
11¤ÎÀ¯ÅÞÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¤â½÷·ÏÅ·¹Ä¤â»¿À®¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¦»ºÅÞ¤È¼ÒÌ±ÅÞ¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡Ê°Ý¿·¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¹ñÌ±Ì±¼ç¤ä¸ºÀÇÆüËÜ¡¦¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¡¢»²À¯ÅÞ¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤Î6ÅÞ¤Ï¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¤â½÷·ÏÅ·¹Ä¤â¡ØÈ¿ÂÐ¡Ù¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Á´¹ñ289¤Î¾®Áªµó¶è¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤Î¤¦¤Á35¡ó¡¢°Ý¿·¤Î28¡ó¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î61¡ó¤¬½÷ÀÅ·¹Ä¤Ë¡Ö»¿À®¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¯ÅÞÊÌ¤Î¸«²ò¤ÈÁªµó¶è¤Ç¤Î¸õÊä¼Ô¤Î²óÅú¤ËÂç¤¤Ê¡È¤Í¤¸¤ì¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
½÷ÀÅ·¹Ä¤Ë¡Ö»¿À®¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯ºöÀÕÇ¤¼Ô¤Î¾®ÎÓÂëÇ·À¯Ä´²ñÄ¹¤ä¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤é¤ÎÌ¾Á°¤â¤¢¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤è¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤À²óÅú¤ËÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¯Í¸¢¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²óÅú¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿17¡ó¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤Ë½÷ÀÅ·¹ÄÍÆÇ§È¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡È±£¤ìÍÆÇ§µÄ°÷¡É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½÷ÀÅ·¹Ä¤Ë»¿À®¤Î¸õÊä¤Î¼Â¿ô¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËËÄ¤é¤à²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÁªµóÄ¾Á°¤Ë¿·ÅÞ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ï¡¢¡Ö²óÅú¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÅÞÊý¿Ë¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¤â½÷·ÏÅ·¹Ä¤â¡Ø»¿À®¡Ù¡×¡Ê37¡ó¡Ë¤È¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¤Ë¡Ø»¿À®¡Ù¡£½÷·ÏÅ·¹Ä¤ÏÈ¿ÂÐ¡×¡Ê39¡ó¡Ë¤ò¹ç¤»¤¿²óÅú¤Ï76¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¹Ä¼¼¤ÎÀ©ÅÙ²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï¡¢NHK¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£TBS¥Æ¥ì¥Ó¤â¡¢¹ñ²ñ¤ÎÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤ÇÏÀµÄ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹ÄÂ²¿ô¤Î³ÎÊÝ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ÅÞÊÌ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¡¦½÷·ÏÅ·¹Ä¤Ë»¿À®¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶¦»º¡¢¼ÒÌ±¤À¤±¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤¬2023Ç¯12·î¤ËÄó½Ð¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢¡½÷À¹ÄÂ²¤¬·ëº§¸å¤â¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¢µìµÜ²È¤ÎÃË·ÏÃË»Ò¤ÎÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡¢¤Ê¤É¤Î°Æ¤ò¼´¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤«¡¢¢°Æ¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÃË·ÏÃË»Ò¤Î·Ñ¾µ°Ý»ý¤òµá¤á¤ë²óÅú¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¥Ö¡¼¥à¤ËÊØ¾è¡©
ÃæÆ»¤Ï¡ÖÎ©Ë¡ÉÜ¤ÎÁí°Õ¤òÌÜ»Ø¤¹Î©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅëí¡Ê¤»¤¤¤Ò¤Ä¡Ë¤Ê´Ä¶¤ÇµÄÏÀ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢Áªµó¤ÎÁèÅÀ¤È¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ²óÅú¤òÊÝÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¯ÅÞÊÌ¤Î²óÅú¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤¹À¯ÅÞ¤È²óÅú¤òÊÝÎ±¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Áªµó¶è¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ç¤Î¸«²ò¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£
¸µ¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¹ñ²ñµÄ°÷·Ð¸³¼Ô¤Ï¡ÖÁÈ¿¥¤¬Âç¤¤¤À¯ÅÞ¤Û¤É¡¢ÅÞÆâ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¡¢Êý¿Ë¤òÌÀ³Î¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢»Ù»ý¼Ô¤ÎÊ¬ÃÇ¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¡¢¹Ä°Ì¤ÎÃË·Ï°Ý»ý¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë»Ù»ýÊìÂÎ¡ÖÆüËÜ²ñµÄ¡×¤ÎÊý¿Ë¤Ë±è¤Ã¤Æ¡Ö½÷·ÏÅ·¹Ä¡×¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëµÄ°÷¤¬ÌÜÎ©¤Ä°ìÊý¡¢ÃË·Ï½÷»Ò¤Î¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¡×¤Þ¤Ç¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤µÄ°÷¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢À¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃË·ÏÃË»Ò¤Ë¤è¤ë¹Ä°Ì°Ý»ýÇÉ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿²óÅú¤À¡£
¡Ö²óÅú¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ÎÃæÆ»¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÁªµóÄ¾Á°¤Ë·ëÅÞ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Î¾ÅÞ´Ö¤Ç¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¹ñ²ñµÄ°÷·Ð¸³¼Ô¡Ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢µì¸øÌÀÅÞÆâ¤Ë¤Ï¡¢Í¿ÅÞ»þÂå¤«¤é´´Éô¤ò´Þ¤á½÷ÀÅ·¹Ä¤Ë»¿À®¤¹¤ëµÄ°÷¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
½÷ÀÅ·¹Ä»¿À®¤Î¸õÊä¼Ô¤¬Â¿¤¤ÇØ·Ê¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤Î¹â¤¤Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¥Ö¡¼¥à¤ËÊØ¾è¤·¤¿¤¤»×ÏÇ¤â¤¢¤ë¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Îºß¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¡ØÃË·ÏÃË»Ò¡Ù¡¢¡ØÃË·Ï½÷»Ò¡Ù¡¢¡Ø½÷·ÏÃË»Ò¡Ù¡¢¡Ø½÷·Ï½÷»Ò¡Ù¤Î£´¤ÄÎà·¿¤Î°ã¤¤¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÊÙ¶¯ÉÔÂ¤ÎµÄ°÷¤¬Â¿¤¤¡×¡Ê¸µ°Ý¿·´´Éô¡Ë¤Î¤â³Î¤«¤À¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤âÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¡¢¸õÊä¼Ô¤Î´Ö¤Ë½÷ÀÅ·¹Ä»¿À®¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢NHK¤Î¸õÊä¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤¬Ìµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¤â½÷·ÏÅ·¹Ä¤â¡Ø»¿À®¡Ù¡×¡Ê23¡ó¡Ë¤È¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¤Ï¡Ø»¿À®¡Ù¡£½÷·ÏÅ·¹Ä¤Ï¡ØÈ¿ÂÐ¡Ù¡×¡Ê27¡ó¡Ë¤ò¹ç¤»¤ë¤ÈÁ´ÂÎ¤Î£µ³ä¤òÀê¤á¡¢¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¤â½÷·ÏÅ·¹Ä¤â¡ØÈ¿ÂÐ¡Ù¡×¤Î34¡ó¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°ìÈÖ¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ï¡¢¹Ä°Ì¤Î°ÂÄê·Ñ¾µ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñ²ñ¤ÎÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤Ë¡¢¹ñÌ±¤Ë¶á¤¤¸½¾ì¤Î¤³¤¦¤·¤¿¶õµ¤¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤À¡£
½÷ÀÅ·¹Ä¤ÎµÄÏÀ¤¬·çÍî¤·¤¿¤Þ¤Þ
¹ñ²ñ¤ÎÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤éÀ¯ÉÜ¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤ÎÊó¹ð½ñ¤òÁ°Äó¤ËµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Ë´Ø¤·¡¢¡ÖÍª¿Î¤µ¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥¿¥¬¤ò¤Ï¤á¤¿¾å¤Ç¡¢µÄÏÀ¤ÎÂÐ¾Ý¤ò¹ÄÂ²¿ô¤Î³ÎÊÝ¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÍè¡¢¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ù¤½÷À¡¦½÷·ÏÅ·¹Ä¤ÎÀ§Èó¤ä½÷À¹ÄÂ²¤¬·ëº§¸å¤âµÜ²ÈÅö¼ç¤È¤·¤Æ¹Ä¼¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡Ö½÷ÀµÜ²È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤â¤Û¤Ü·çÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ÎÅöÁªµÄ°÷¤Î¤¦¤Á¡¢½÷À¡¦½÷·ÏÅ·¹Ä¤Î»¿À®¼Ô¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖÇÄ°®¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¡£½°±¡Áª¸å¤ËºÆ³«¤µ¤ì¤ëÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ä¾¶á¤ÎÁªµó¤ÇÅöÁª¤·¤¿µÄ°÷¤¿¤Á¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö½÷À¡¦½÷·ÏÅ·¹Ä»¿À®¡×¤È¤¤¤¦Ì±°Õ¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é¤À¡£
¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢½÷ÀÅ·¹Ä¤Ë¹ñÌ±¤Î£¹³ä¤¬»¿À®¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡Ë¤â¤¢¤ë¤¬¡¢À¯¼£¤Ï¤½¤ì¤ËÀµÌÌ¤«¤éÅú¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µÄÏÀ¤ÏÄ¹¤é¤¯ÊüÃÖ¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±¤Î´Ø¿´¤ÈÀ¯¼£¤ÎÂÐ±þ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Å·¹Ä¤ÎÃÏ°Ì¤Ï¡¢·ûË¡Âè°ì¾ò¤Ç¡Ö¹ñÌ±¤ÎÁí°Õ¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î°Õ»×¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÏÀµÄ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñ²ñ¤ÎÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤ÎÀµÅöÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
