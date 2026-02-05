《モー娘OGで圧倒的》「CMだけで億万長者に」…藤本美貴が「独り勝ち」状態になっていた！

CMだけで「億万長者」に

‘97年9月に結成され、来年で結成30周年を迎えるアイドルグループといえばモーニング娘。’26だ（'14年以降、その年ごとに当該年の西暦の下2桁を付記、以下「モー娘」）。同グループを卒業・脱退した数々のOGメンバーたちは、ソロタレントとして芸能活動を継続している。

そんなOGメンバーたちの中で、気付いたら一番の「勝ち組」になっていたのが、あのママタレだという。

「間違いなく、ミキティこと藤本美貴さん（40歳）でしょう。私生活ではお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さん（50歳）との間に3人の子どもに恵まれました。もともと、モー娘。のリーダーに就任したばかりだった'07年5月、庄司さんとのデートを『フライデー』で報じられたことをきっかけに、モー娘を脱退。その後、庄司との交際を続け’09年11月にゴールインしたこともあり、もともと世間からの好感度が高かったのです」（芸能記者）

現在、藤本はフジテレビ系で庄司と夫婦での料理バラエティー冠番組『ミキティダイニング』、テレビ朝日系のトークバラエティー番組『夫が寝たあとに』にレギュラー出演中だ。

昨年度の『タレントCM起用社数』（ニホンモニター調べ）によると、「花王」、「ハウス食品」など10社に起用され、「少なく見積もって１本2000~2500万円だとして、事務所の取り分を引いてもCMだけで億万長者」（広告代理店関係者）だという。

また、自身のYouTubeチャンネル『ハロー！ミキティ／藤本美貴』の登録者数は102万人（2月2日現在）に達している。

「'15年に購入が発覚した都心の1軒家の豪邸は約1.5億円で､35年の住宅ローンを組んで購入したことを藤本が公の場で明かしている。なかなか一般人には手が出ない物件だが、ローン返済のためにもバリバリ稼いでいるのだろう」（先の記者）

慢心、環境の違いなのか

そんな藤本だが、'02年3月にソロ歌手デビューを果たし、'03年1月にモー娘入りを果たしたが、その直前、アイドルとしての厳しい現実を突き付けられることになる。

「すでにモー娘を卒業していた、ゴマキこと後藤真希（40歳）と、ソロとして人気アイドルだったあややこと松浦亜弥（39歳）とのユニット『ごまっとう』を組まされて活動することになったのです。とはいえ、ゴマキとあややが人気を二分しており、藤本は“添え物”のような存在で、音楽番組に出演した際も片身が狭そうでした」（レコード会社関係者）

後藤は'99年8月にモー娘に加入すると、「10年に1人の逸材」と呼ばれ、加入後のシングル『LOVEマシーン』はグループの代表曲となった。

モー娘卒業後は順調にソロ活動を続け、'15年2月に一般人男性と結婚。その後、2人の子どもに恵まれていたのだが……。

「'18年3月に『週刊文春』において、スキャンダルを報じられました。その間に、藤本がどんどん台頭してしまった。ママタレになってからはすっかり藤本とのポジションが逆転してしまった」（先の記者）

このままだと、藤本のポジションは盤石のようだ。

【こちらも読む】今田美桜の「3億円トラブル」で紅白スタッフが顔面蒼白に…！「共演NG」まで噂されてしまった「超大物タレント」

【こちらも読む】今田美桜の「3億円トラブル」で紅白スタッフが顔面蒼白に…！「共演NG」まで噂されてしまった「超大物タレント」