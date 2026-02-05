100ヵ国まわった旅人がドイツ人バックパッカーに「誰かを許す意味」を聞いて気づいたこと

「許せない気持ち」どうしてますか

あなたには「どうしても許せない人」はいるだろうか。いるとしたら、その「許せない」気持ちをどのように収めるだろうか。

ぐっとこらえて飲み込むとか。忘れるためにおいしいものを食べまくるとか。親しい人に聞いてもらうとか。ノートに思いのたけを書きなぐるとか……。

もしかしたら、その許せなさを誰かへの攻撃に変えてしまう人もいるかもしれない。

しかし「許せない」を「許す」に変える魔法の言葉があるとしたらどうだろう。

8年にわたり世界を旅し続け、100ヵ国以上を訪問した旅人KADさんは、旅先で出会った“名もなき人々”の言葉をSNSで発信してきた。その投稿が次々と共感を呼び、累計100万いいね超えという大きな反響を集めてきた。

2026年2月1日のXの投稿では、旅人KADさんはこのようにつづり、18万インプレッションを超えている。

「正直これ声を大にして言いたいんだけど、旅行って観光地を全部回ることよりも、コンビニで見た知らないお菓子にテンション爆上がりしたり、現地スーパーで謎のジュース買って失敗したり、そんな小さな出来事で一番笑顔になるんだよね。結局そういう瞬間こそ旅の楽しさなんだと思う」

このように、旅先で現地の生活を生きるからこそ交わせる言葉があり、それをKADさんは言語化しているのだ。

そういうポストから特に反響の大きかった言葉とエピソードを厳選し、著者自身が撮影した写真とともにまとめたのが『世界100ヵ国の旅で出会った人たちが教えてくれた 人生で大切なこと』（ディスカヴァートゥエンティワン）だ。

本書から抜粋して紹介する短期連載第1回は、「相手を許す意味」についてKADさんの大きな気づきをお伝えする。

相手を許す本当の理由

旅先で相部屋になったドイツ人のバックパッカーと、夜中に話してたときのことです。彼が、「許す」って行為について、こんなこと言ったんです。 「誰かを許すのは、その人のためじゃない」 それを聞いて一瞬、「え、許すって相手のためじゃないの？」って思うじゃないですか。でも彼、続けてこう言いました。

「許せない相手に、自分の人生を支配させないためだ」

その言葉でハッとしました。僕、自分でも気づかないうちに、ずっと昔に嫌なことをされた相手のことを心のどこかで握りしめてたんです。それが、まるで重りみたいに自分の心にずっとぶら下がってたことに、その瞬間、気づかされました。

「怒りを握ってると、それが人生の重りになるだけだ。でも手を放せば、人生が軽くなる」

そのときの彼の表情がすごく穏やかで、「ああ、この人、本当に許すってことを自分のために実践してるんだな」って感じましたね。

それ以来、僕も少しずつ怒りを手放していこうと思ってます。 ただ、最初に挑戦したのが、次の日に旅先の屋台でぼったくってきたおじさんへの怒りだったんですけど、まだちょっとだけ許せてません。

でも彼が言った「許すことで自分が自由になれる」って言葉が、今でもずっと頭の中で響いてます。少しずつ、軽くなっていける気がします。

