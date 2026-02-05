雅子さまを守るため「異例の告発」…天皇陛下「人格否定発言」の”誠実すぎる中身”

現在の上皇・美智子さまご夫妻と、天皇・雅子さまご夫妻。この二組のご夫妻のあいだには、これまで幾度かの「衝突」が見られました。

「二つの家族」はどのように衝突したのか、その背景にはなにがあったのか。

話題の新刊『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』では、宮内庁担当記者を務めてきた大木賢一氏が、平成初期から現在までの皇室を「二つの家族の関係」を軸に描き出しています。

以下では、徳仁皇太子（現在の天皇）が、適応障害に苦しむ雅子さまのため会見で「人格否定発言」をした当時の様子をお届けします。

乖離の限界「人格否定」の告発

2004（平成16）年5月10日、徳仁皇太子は欧州訪問前に行われた記者会見に臨んだ。場所は、東京・元赤坂の東宮御所。会見の中盤、徳仁皇太子はこう語り始めた。

「雅子のキャリアや、そのことに基づいた雅子の人格を否定するような動きがあったことも事実です」

私はこのときまだ宮内庁の担当記者ではなかったが、その場にいた記者たちが、どれだけこの発言に驚愕したかは容易に想像できる。皇太子の地位にいる人間が、「自分の妻が周囲から人格を否定されるような扱いを受けた」と告発したのだから、当然だ。

翌日付の新聞各紙はこの発言を大きく報じたが、意外なほど淡々とした筆致は、宮中の不祥事、今でいうハラスメントのようなことを告発しようとする皇太子発言の重大さに、記者がまだ付いて行けていない状況を如実に表している。例えば、「産経新聞」はこう報じた。

デンマークとスペイン両国皇太子の結婚式に参列などのため、12日から親善目的のポルトガルを含めた欧州3カ国を訪問する皇太子さまは十日、東宮御所で記者会見し、長期静養中のため同行されない雅子さまに触れ、「国際親善を皇族としての重要な役目と思いながら、外国訪問をなかなか許されなかったことに大変苦悩していた。それまでのキャリアや人格を否定するような動きがあったことも事実です」と異例の表現で、ご夫妻の胸中を打ち明けられた。この「動き」について、皇太子さまは、「なかなか外国訪問もできなかったということも含めて、雅子も私もとても悩んだということ」と述べられるにとどまった。（「産経新聞」2004年5月11日）

また、「東京新聞」の報道は次のようなものだった。

皇太子さまは10日、12日からの欧州訪問を控え、東京・元赤坂の東宮御所で記者会見された。雅子さまが体調不良のため同行されないことを惜しみながら、結婚後の生活に触れ「雅子のキャリアや人格を否定するような動きがあったことも事実です」と述べた。皇太子さまが、強い表現で周囲への不満を記者会見で示すのは異例。（「東京新聞」2004年5月11日）

両紙とも、事の重大さを「異例」という言葉でしか表現できていない。

誰が「人格否定」をしたのか？

発言に至った理由と、発言の真意については諸説があるが、前章で見てきたように、雅子皇太子妃を巡る「公」としての皇室の環境と、出産や自分の役割にまつわる広い意味での「個としての志向」が乖離し、その矛盾が限界に達したのだと私はとらえている。

そうでなければ、時の皇太子がこれほどのリスクを冒して皇室の内部告発のような言葉を口にするはずがない。“告発”は、限界に達した妻をかばい、守るためになされたと考えるのが自然だ。単なる告発と言うよりも、「人格を否定するような動き」が継続しているため、それが今後再び起きないようにするため、発言することで予防線を張ったと見ることもできる。

では、再発を防ごうとする徳仁皇太子の発言は、誰のどんな行為を指して発せられたものなのか、一体何を牽制しようとしたのか。皇太子自身はその後口をつぐみ、令和の今になっても真相は明らかになっていない。この章では、徳仁皇太子と雅子皇太子妃の公式の発言を分析することを中心にし、その真意を探ってみたい。

まずは、発言そのものを紹介する。雅子皇太子妃は、この半年ほど前の2003（平成15）年の末ごろから体調不良が続いていた。「帯状疱疹（たいじょうほうしん）」と診断され、公務を欠席しての長期休養を余儀なくされていたのである。

療養のため、実家である小和田恒、優美子夫妻の所有する長野県・軽井沢の別荘に約1ヵ月間滞在したことには、切羽詰まった緊急避難的な性格があったという。その後なんとか東宮御所に帰ったが、その二週間後、徳仁皇太子は「人格否定発言」に至ったのだ。あらためて発言の全文を引こう。

長野県での滞在は、とても有益なものではあったと思いますが、まだ、雅子には依然として体調に波がある状態です。誕生日の会見の折にもお話しましたが、雅子にはこの10年、自分を一生懸命、皇室の環境に適応させようと思いつつ努力してきましたが、私が見るところ、そのことで疲れ切ってしまっているように見えます。それまでの雅子のキャリアや、そのことに基づいた雅子の人格を否定するような動きがあったことも事実です。

しかし、徳仁皇太子の発言は、結果として皇室内での軋轢を高めてしまうことになります。

