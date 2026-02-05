「結婚と仕事の両立を…」。皇后・雅子さまが、キャリア官僚時代に語っていた「悲壮な覚悟」

現在の上皇・美智子さまご夫妻と、天皇・雅子さまご夫妻。この二組のご夫妻のあいだには、これまで幾度かの「衝突」が見られました。

「二つの家族」はどのように衝突したのか、その背景にはなにがあったのか。

話題の新刊『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』では、宮内庁担当記者を務めてきた大木賢一氏が、平成初期から現在までの皇室を「二つの家族の関係」を軸に描き出しています。

以下では同書から、雅子さまが外務省に入省した際に「女性がキャリア官僚として働くこと」について語ったことを、抜粋・編集してお届けします。

（本記事は、大木賢一『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』の「まえがき」を抜粋・編集しています）

「小和田雅子さん」登場

徳仁皇太子と「小和田雅子さん」の二人が結婚して「雅子皇太子妃」が誕生するのは1993（平成5）年のことだ。それ以前にもいわゆる「お妃候補」として名前が挙がり、マスコミに追い回される日々を過ごしたが、実は「小和田雅子さん」自体は、そのずっと前から一種の有名人だった。

その名が初めてメディアに登場したのは、結婚から7年も前の1986（昭和61）年だった。当時22歳。10月、この年の外交官試験の合格者28人が発表され、その中にあった「小和田雅子さん」にメディアは注目した。父が現役の外務省条約局長であり、親子二代の、しかも女性の外交官が誕生したことに、ニュース性があると思われたからだ。

「小和田雅子さん」は新聞の取材を受け、その様子は写真入りで紙面を飾った。

「読売新聞」の記事を引用する。

外務省は6日、61年度の外交官試験（外務公務員採用〔１〕種試験）の合格者28人（うち女子3人）を発表したが、この中で、小和田雅子さん（22）（ハーバード大）は、父の恒さん（54）も外交官。父娘二代の外交官は外務省では二組目だ。（中略）小和田さんは、現在、外務省条約局長の恒さんが、かつて客員教授をしていたことのあるハーバード大経済専攻を卒業、現在、東大法学部に在学中。父親の仕事柄、高校の途中からアメリカで暮らし、「外から日本を見ているうちに国際的、公的分野で仕事をしたくなった」と語る。恒さんも「自分で決めなさい、と見守ってくれた」という。最近は社会で活躍する女性が目立つとはいえ、女性外交官はやはりパイオニア的存在。しかも、父親と比較されそうだが、「父と私はタイプが違う。父を見本に、自分なりの道を歩みたい」と日焼けした顔をほころばせた。（「読売新聞」1986年10月6日夕刊）

この記事を見るだけでも、男女雇用機会均等法の制定翌年だったこの年の女性外交官誕生が、世間の耳目を集めることだったことが分かるが、「朝日新聞」はさらに、実際に入省した後の1987（昭和62）年末にも、「花の同期がネットワーク 『霞が関』87年入省の女性たち」と題する特集記事を掲載している。

これまで各省庁で孤立しがちだった「紅一点」たちが「同期会」を結成したとの内容で、厚生省（当時）に入省した東京大卒女性と並んで、「小和田雅子さん」が語っている。

雅子さまが語ったこと

外交官の父を持ち、幼いころから外国暮らしが長かった。外交官に、とはっきり決意したのは、アメリカ・ハーバード大学を卒業後、帰国するか、それともアメリカに残ってキャリアを積むか、の選択を迫られた時だった。「アメリカに残ると根なし草になるような気がしたんです」仕事を持って生きる、ということに迷いはない。「ハーバードでは、女性でも仕事をもつのが当たり前でしたから」「ただ、いよいよ外務省から内定をもらった時、これで自分は結婚できないかもしれない、とも……。両立させたいですね」今は、週３回の語学研修に汗を流しながら、連日深夜まで働いている。担当しているのは、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の環境委員会。会議に備えた資料の準備や、会議での日本政府の見解の調整をする役目である。「夜２時に帰宅したら、母にきょうは早いわね、と言われちゃいました」来秋からは２年間の計画でイギリスの大学に留学し、英語や学問にますますみがきをかける予定だ。ただ一つ、感じることは--。「日本では、女性というだけで珍しがられたり、外見のことを言われたりするのが、ちょっぴり残念です」（「朝日新聞」1987年12月25日）

この時点で、自身の結婚について触れ、できるのであれば、結婚と仕事を「両立させたい」と話しているのが興味深い。

いまでこそ、女性が仕事を続け、キャリアを積みながら、結婚、出産、育児を両立させるのが当たり前のように思われるが、当時「キャリアウーマンの先駆け」のように扱われた世代の女性たちは、一種悲壮な覚悟を持って仕事をしていただろう。

「男性並み」であることを求められながら仕事でキャリアを積み上げるには、結婚はできないかもしれない。でも、できるなら結婚もして、仕事と結婚生活を両立させたい。「小和田雅子さん」は当時そう思っていたのであり、やがてそれが「皇室による国際親善」と、「皇太子妃として家庭を持つ」ことの両立を目指すことになっていく。

仕事と家庭の両立を求める志向は、その後もずっと続いていったのであり、それは、結婚、出産、育児を経験し、長い時を経て皇后となった今でも変わらないことなのではないか。

＊

しかし、本書でくわしく紹介される通り、雅子さまは結婚後、皇室において適応障害となってしまいます。

【つづき】《雅子さまを守るため「異例の告発」…天皇陛下「人格否定発言」の“誠実すぎる中身”》の記事では、適応障害に苦しむ雅子さまを守ろうと、徳仁皇太子（現在の天皇）が、「人格否定発言」をしたときのリアルな空気を伝えます。

＊

【後編】雅子さまを守るため「異例の告発」…天皇陛下「人格否定発言」の”誠実すぎる中身”