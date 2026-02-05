「ボールスピードが2m/秒アップ！」専門家が“衝撃”と語る新作を試打解説

毎年、100本以上の新作ドライバーを打つ鹿又。昨年の「TW767」は厳しい評価だったが、新作の「TW777」は今年1番の衝撃だと絶賛した。

鹿又が今年１番と語った理由は？

「前作からボールスピードが2m/秒近く上がっています」（鹿又）

「打球スピードと強さがあきらかに変わった！今年のドライバーで１番の衝撃を受けました」

TW777のドライバーは、3本とも1球目からナイスショットが打てました。なかなか、そういうドライバーはありません。私が考えるやさしいドライバーの定義は、フェースをスクエアに戻しやすいこと。一般的に慣性モーメントが大きいドライバーは振りにくさ・構えにくさがありますが「TW777MAX」は構えやすいし、フェースを返しやすい。

「TW777」は、1球目から強ストレートボールが打てました。オーソドックスでクセがないドライバーで、フェースをスクエアに戻しやすいだけではなく、ドロー、フェードも打ち分けやすい。そして「TW777360Ti」は操作性がよく、今まで打ったミニドライバーのなかで1番やさしかったです。

データ計測をして驚いたのは、ボール初速が速いこと。前作と比較すると2m/秒近くは速くなっていました。キャリーで7、8ヤードは飛距離が伸びています。デザインの変化にも驚きましたが、性能の進化も衝撃的でした。

「ドライバーは3タイプとも個性がまったく違うやさしさがあるので、シリーズ全体のターゲット層が広い」（鹿又）

TW777 MAX

SPEC

●体積/460cc ●ロフト角/9、10.5、12度

●長さ/45.5インチ ●重さ/約306g（フレックスS）

●シャフト（フレックス）/VIZARDforTW777（R、SR、S）

●価格/10万7800円

芯に当てやすいし芯を外しても飛ぶ

高慣性モーメント系のドライバーとしては圧倒的に構えやすくて、振りやすい。1球目から芯に当てやすいし、芯を外しても飛距離ロスが少ない。つかまりがよくてハイドローでキャリーを出せます。

TW777

SPEC

●体積/460cc ●ロフト角/9、10.5度 ●長さ/45.5インチ ●重さ/約311g（フレックス50S）

●シャフト（フレックス）/VIZARD BLUE（50S、60S）

●価格/10万7800円

強いストレートボール！「LS系」にも調整できる

寛容性、操作性、振りやすさのバランスがよいドライバーで、強いストレートボールが打てます。前後のウェイトを逆にするとロースピン系になるので、HS45m/秒以上のアスリートでも使えます。

TW777 360Ti

SPEC

●体積/360cc ●ロフト角/11.5度 ●長さ/43.5インチ ●重さ/約321g（シャフト50S）

●シャフト（フレックス）/VIZARDBLUE（50S、60S）

●価格/8万5800円

トップクラスのやさしさにHONMAらしい打感

ミニドライバーとしては最大級のヘッドサイズで、構えたときからやさしさを感じました。打ち出しが高いのでドライバーが苦手な人にオススメ。フルチタンでHONMAらしい極上の打感です。

VIZARD for TW777



SPEC

●フレックス/R、SR、S ●重量/51g（S）●長さ/1150mm ●トルク/6.15度（S） ●先中調子

VIZARD BLUE

SPEC

●フレックス/R、S（50S） ●重量/56g（50S） ●長さ/1150mm ●トルク/4.1度（50S） ●中元調子

VIZARD RED

SPEC

●フレックス/R、S（50S） ●重量/55g（50S） ●長さ/1150mm ●トルク/4.05度（50S） ●先中調子

「軽・硬系」で軌道が安定する

3本とも特徴は違いますが、共通点は50g台でも硬さがあって、スイング軌道が安定すること。「BLUE」は粘り系、「RED」は走り系です。

TW777 MAX FW

SPEC

●ロフト角（番手）/15（3W）、18（5W）、21度（7W） ●長さ/43インチ（3W）

●重さ/約325g（SW・S） ●シャフト（フレックス）/VIZARD for TW777（R、SR、S）

●価格/6万3800円

名器「LB GET」のソールを現代風に

FW、UTには往年の名器LB GETのソール「GETソール」を復元。2本のレールによって心地よい抜け感を実現した。

TW777 FW

SPEC

●ロフト角（番手）/15（3W）、16.5（4W）、18（5W）、21度（7W）

●長さ/43インチ（3W） ●重さ/約328g（5W・50S）

●シャフト（フレックス）/VIZARD BLUE（50S、60S）

●価格/6万3800円 ※4、7Wは2月発売予定

FWにも前後に「可変ウエイト」を搭載

ゲタ状ソールによる抜けのよさに加え、前方に16.5g、後方に3.5gの可変ウエイトを搭載し、チューニングが可能。

TW777 PCB MAX IRON

SPEC（#7）

●ロフト角/28度 ●長さ/37インチ ●重さ/約421g（スチール・フレックスS）

●シャフト/N.S.PRO950GHneoなど

●価格/13万7500円（5本セット・#6~10）、2万7500円（単品1本・5l、11l、AW、SW）

MAXユーザーに合う飛び系アイアン

安心感のある大きめのヘッドとフルカップフェース構造によって、ミスヒットに強く、飛距離性能も高い。

TW777 UT

SPEC

●ロフト角（番手）/19（3U）、22（4U）、25（5U）、28度（6U）

●長さ/40.5インチ（3U） ●重さ/約353g（4U・S）

●シャフト（フレックス）/VIZARDforTW777（R、SR、S）など

●価格/5万2800円

「高比重ウエイト」で飛んで、止まる！

FW同様の「GETソール」を採用。ソール内部に高比重ウエイトを搭載して飛んで、止まるUTになった。

いかがでしたか？ 鹿又が大絶賛する「TW777」をぜひ試してみてくださいね。

カリスマクラブコーディネーター

鹿又芳典

●かのまた・よしのり/多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。

（株）本間ゴルフ

代表取締役社長兼最高経営責任者

小川典利大

●おがわ・のりお/1969年生まれ。ニューヨークの会計事務所を経て、大手スポーツメーカーの副社長、社長として活躍。2023年12月から本間ゴルフの代表取締役社長兼最高経営責任者に就任。

プロダクトマーケティング本部

ディレクター

鈴木隆弘

構成=野中真一

写真=相田克己

協力=本間ゴルフ、日神グループ平川ICC