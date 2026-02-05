2,500万円の退職金を受け取った佐藤さん（仮名）は、銀行に紹介された定期預金の「特別プラン」に加入しました。特別待遇と銀行への信頼による安心も束の間、5年後まさかの悲劇に襲われることに……。「優秀な銀行員の提案」には、“銀行が儲けるためのカラクリ”が巧妙に隠されているのかもしれません。本記事では、元銀行員でFPの桐山昌也氏が銀行の金融商品セールスの裏側を解説します。

一本の電話と「支店長室」の重厚な扉

「だからあのとき、私は反対したじゃないの！」

リビングに響く妻の鋭い声に、70歳になった佐藤さん（仮名）は、小さく肩をすぼめて視線を落とすことしかできません。5年前、定年退職という人生の節目に下した「よかれと思って」の決断が、夫婦の穏やかな老後に影を落としています。

なにも使っていない、贅沢もしていない。それなのに、佐藤さんの手元からは1,000万円もの大金が消えてしまったのです。

始まりは、65歳で退職金を手にし、解放感に浸っていた矢先の銀行からの電話でした。

「佐藤様、長年のお勤め本当にお疲れ様でした。実は、退職金を受け取られた方だけにご案内できる、特別なプランがございまして……」

指定された日時に銀行へ向かうと、案内されたのは一般の窓口ではなく、重厚な扉の向こうにある「支店長室」。ふかふかのソファに腰掛け、上質なお茶を差し出されると、佐藤さんの心には「長年の苦労を認められた」という誇らしさが込み上げました。

目の前には柔和な笑みを浮かべる支店長と、誠実そうな若手担当者。広げられた資料には難解なカタカナ用語と右肩上がりのグラフが並んでいて、正直なところ、内容を半分も理解できていませんでした。

しかし、「これまでの信用があるからこその特別待遇だ」「一流銀行の支店長が直々に勧めるのだから間違いない」という心理的な高揚感が、佐藤さんの冷静な判断力を鈍らせました。

そして、銀行員に背中を押されるようにして、契約書に印鑑を押しました。魅力的に見えたのは、高金利を謳った「退職金キャンペーン定期預金」。

しかし、それは同額以上の投資信託とセットで申し込むことが条件でした。

「情」を逆手に取った、担当者の泣き落とし

半年後。キャンペーン定期が満期を迎えた日、若手担当者が泣きついてきたのです。

「佐藤様、実はいま、私の成績が本当に苦しくて……。この資金も投資信託に回していただけないでしょうか。佐藤様のためにもなるんです」

妻は「そんなうまい話はない」と猛反対しましたが、情に厚い佐藤さんは懇願を断り切れず、独断で追加投資を強行。その時点では運用はプラスで悪い話ではないと思いました。

ほどなくして世界的な景気後退が市場を直撃。さらに「相場が持ち直しても資産残高は元に戻らない現実」に佐藤さんは愕然としました。

見えていなかった「高い信託報酬（管理手数料）」が、保有しているだけで雪だるま式に投資信託の残高を削り取っていたのです。

2,500万円の退職金は、5年後には1,500万円にまで激減。佐藤さんは後悔の念に苛まれています。

「無理にお金を増やす必要なんてなかった。この1,000万円があれば、あと何回、夫婦で思い出の旅行に行けたことか……」

【解説】元銀行員が明かす「提案」の裏側

銀行の「提案」には、顧客の利益とは別の「力学」が働いています。

手数料を稼げる商品と「有能な行員」

銀行のほぼ唯一の評価基準は「どれだけ利益を稼いだか」です。顧客の資産を増やす、守ることは評価基準にはありません。複雑な仕組みの投資信託など、顧客には見えにくい形で高額な手数料を「内包」した商品を売ることこそが、彼らが「有能な行員」と評価され、銀行内の生存競争に勝ち残り、出世するための「正しい行動」です。

顧客口座の入出金は丸見え「退職金は大チャンス」

銀行は、顧客の預金口座を常時監視していて、毎朝、配信される「特定入金リスト」には、前日に多額の入金があった顧客名と金額が、生々しい数字となって羅列されています。特に退職金の着金は、支店に課せられた膨大な収益目標を一気に達成するための「大チャンス」。支店長以下、営業担当者全員が注目し、投資信託等運用商品の販売に努めます。

「異動」という名のリセット・システム

数年後、顧客の資産がたとえ激減したとしても、勧誘した担当者や支店長はもうそこにいません。銀行員には数年おきの定期異動が義務づけられており、これがある意味「責任のリセット・システム」として、自分本位なセールスを助長している面もあるのではと思います。

【アドバイス】退職金を守り、豊かな人生を完走するために

焦りは禁物（特に初心者は）、まずは老後資金設計

大金を手にした直後は、誰しも気が大きくなったり、「なにかしなければ」と焦ったりするものです。そこに金融機関はセールスを畳みかけてきます。できれば、退職金をもらう前の時期に、自身の老後資金設計を考えておくのが理想です。独立系FP（ファイナンシャルプランナー）のように、金融商品を売ることで利益を得ない、独立系の専門家に相談するのも一つの手です。

「投資しない贅沢」も一つの正解

多額の退職金をもらえる人は、年金収入も充実していることが多いものです。実は「無理に増やす必要がない」というケースが意外なほど多いのです。金融機関が囁く「増やさなければだめ」という言葉は、彼らのノルマ達成のためのポジショントークに過ぎません。

「Die with Zero（ゼロで死ぬ）」の哲学

人生の目的は、使い切れないお金を墓場に持っていくことではありません。特に老後においては、資産を「価値ある経験」へと賢く変換し、人生の満足度を最大化することこそが本質です。

退職金という長年の努力の結晶は、銀行のノルマのためにあるのではありません。あなたの豊かな人生のためにあるのです。銀行の「ヒーロー」にあなたの人生を削られないよう、くれぐれも注意したいものです。

桐山 昌也

株式会社ライトオブライフ

代表／1級ファイナンシャル・プランニング技能士