韓国の女性4人組グループ「BLACKPINK」のメンバー、LISA（リサ）さんの公式インスタグラムが注目を集めています。



【写真】雪の中で黒ビキニ姿披露 ファンも驚き「OMG」「リサの魅力で…」

リサさんは雪景色の中、黒のビキニの上にダウンジャケットを羽織った姿でポーズ。山小屋風の建物の中でくつろぐ様子も公開し、英文で「雪が降っていましたが、airbnbのおかげで快適に過ごせました」（直訳）と投稿しました。



ダウンジャケットはシルバーアクセサリーの高級ブランド「クロムハーツ」と、カナダ出身のラッパー・ドレイクと「ナイキ」によるブランド「ノクタ」とのコラボ商品とみられます。



投稿には世界中のファンが反応。公開後、約7時間でいいねの数は380万超を記録（4日午後9時時点）。現在も拡散は続いており、「OMG」「リサ大好き」「リサの魅力で雪が溶けそう」など世界各国のファンからコメントが寄せられています。



BLACKPINKは1月16日から18日まで、東京ドームで「BLACKPINK WORLD TOUR DEADLINE IN TOKYO」を開催。約16万5000人を動員しました。同ワールドツアーは世界16都市で、全33公演が行われました。