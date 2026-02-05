●きょう5日(木)は雲多めでも、南風の影響で日中は春先の暖かさに

●週末は強い寒気の影響で、一気に真冬の寒さ

●あさって7日(土)の夜から8日(日)にかけて、雪化粧や路面凍結のエリアが拡大するおそれ



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

昨夜からこの時間にかけて、西日本周辺は落ち着いた空模様が続いています。

一方、朝鮮半島付近では大きく雲がまとまりだしています。





これは低気圧や前線によるもので、これから日本海に進む予想です。

きょう5日(木)はこの低気圧や前線に向かって吹く南風が、県内にも流れ込む見通しです。





この暖かい南風により、これからグッと気温が上がります。

山口市内の最高気温は15度と、日中は3月中旬並みの暖かさとなりそうです。





但し、この暖かさはきょう5日(木)までで、あす6日(金)から強烈な寒気が流れ込む予想です。

この寒気とともに、週末は再び真冬の寒さまで気温がガクッと下がる見込みです。

特に8日(日)の最高気温は3度にとどまる予想で、このタイミングで平地や市街地でも雪が降り、積雪や路面凍結に注意が必要です。



これから週末にかけて、気温の振れ幅が非常に大きくなります。

インフルエンザも再び流行りだしているので、風邪の予防も入念に行いましょう。





きょう5日(木)は全般的に雲が多く、午前中は日本海側を中心に、ごく僅かではありますがにわか雨の心配があります。

これからお出かけの方は、念のため折り畳み傘の用意があると安心です。





最高気温は15度前後。日ざしは控えめでも、日中は春先の暖かさとなりそうです。





あす6日(金)は曇ったり晴れたりの空模様ですが、徐々に冷たい北風が吹き、週末は凍えるような寒さとなりそうです。あさって7日(土)は時雨模様の雨にだんだん雪が交じりだし、あさって7日(土)の夜から8日(日)にかけて山間部ほどしっかりと積雪、市街地でも雪化粧や路面凍結のエリアが拡大するおそれがあります。

柔軟な予定の変更なども視野に入れながら、雪への心構えをしっかり高めていきましょう。





台風情報です。

昨夜、フィリピン近海の熱帯低気圧が、台風2号に発達しました。

日本列島からは遠く離れていることもあり、日本への直接的な影響はないと見込んでいます。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）