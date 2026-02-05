【アイアン攻略】ダフリ・トップが止まらない原因は「右への倒れ」！プロが実践する左腰の動かし方【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！／吉田直樹】

【アマの勘違い 切り返しでの軸の傾き】切り返しで体が右に倒れるからインパクトがズレる

プロはダウンで左腰が飛球線方向に動く

「切り返し～ダウンで左足に体重を乗せることが大事」だと言いましたが、アマチュアゴルファーの中には左に乗らないどころか、体が右に倒れてしまう人がいます。このような形になると、体の動きだけでヘッドをボールに届かせることができなくなり、インパクトがズレてしまいます。

それに対し、プロは切り返し後、腰を沈めると同時に、左サイドに寄りかかるように腰を飛球線方向に動かします。この動きがあれば、ヘッドを地面より先にボールに当てることができるのです。

【NG】頭が後ろに残りすぎることで体重が右に残りトップやダフリが出る

【check】

切り返しで体重を右に乗せてしまうと体が右に倒れ、手首も解けやすくなる。その結果、すくい打ちになってしまう

【これがプロ！対策OK】切り返しで腰を沈めて左に乗るからヘッドが地面より先にボールに当たる

【Point】構えたときよりも左腰が飛球線方向に動いているのが正しい形

【check】

“ビハインド・ザ・ボール”を意識しないで打ってみよう。切り返しでは頭は左下に動いてOK。頭をボールの後ろに残さない

