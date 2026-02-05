衆議院選挙は2月8日が投開票日です。投票率を上げようと、福岡県春日市では学生と自治体、地域の店がタッグを組みました。

■福岡女学院大学 人間関係学部心理学科・藤村まこと准教授

「心理学を生かして社会課題を分析したり、解決する授業をやっていて、春日市から主権者教育と投票行動の活性化というテーマがあるよと伺いまして、ぜひ心理学科でやりたいということで、活動が始まりました。」





投票率を上げるために始めたのが「センキョ割」です。投票した人が取り組みに賛同した店で「投票済証」や「投票所来所証明書」を提示すると、割引などのサービスを受けることができます。

若い人が関心を持つような店を、学生たちが選びました。市内13の店舗がボランティアで協力しています。



投票率向上のほか、地域活性化にもつなげようと「センキョ割」は、春日市以外の人も利用可能だということです。

実際にどんなサービスが受けられるのでしょうか。



■ワインショップSora・山口陽一郎 代表

「おまたせしました。」

■八木菜月アナウンサー

「ありがとうございます。おいしそうですね。これが通常ですと、おいくらですか。」

■山口代表

「通常は、パスタによりますが3000円くらいです。センキョ割で1000円です。」



パスタか肉料理に、前菜、ドリンク、デザートが付いた3000円前後のランチセット。これが「センキョ割」だと、なんと1000円です。



■八木アナウンサー

「いただきます。トマトソースの濃厚さと、ベーコンとエビのうまみがすごくて、おいしいです。」



■山口代表

「学生が頑張っているので、応援しようという気持ちでやっています。まだやっぱり浸透していないので、（去年の参院選は）10組ぐらい来てくれましたが、もっと選挙に行って興味を持って、お客さんが来てくれたらいいなと思います。」

この活動に参加した経験のある学生は、選挙のイメージが変わったと話します。



■大学生

「選挙に行くこと自体が、そこまでハードルが高いことじゃないと気づくことになりました。（今回も）行きます！」



自身の将来を託した一票を、より多くの人に投じてもらいたいと願う若者たち。衆議院選挙の投開票まで、あと4日です。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年2月4日午後5時すぎ放送