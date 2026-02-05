【さあ、投票へ。】学生が選んだ13店が協力 お得な「センキョ割」市外の人もどうぞ 衆院選2026
衆議院選挙は2月8日が投開票日です。投票率を上げようと、福岡県春日市では学生と自治体、地域の店がタッグを組みました。
■福岡女学院大学 人間関係学部心理学科・藤村まこと准教授
「心理学を生かして社会課題を分析したり、解決する授業をやっていて、春日市から主権者教育と投票行動の活性化というテーマがあるよと伺いまして、ぜひ心理学科でやりたいということで、活動が始まりました。」
投票した人が取り組みに賛同した店で「投票済証」や「投票所来所証明書」を提示すると、割引などのサービスを受けることができます。
若い人が関心を持つような店を、学生たちが選びました。市内13の店舗がボランティアで協力しています。
投票率向上のほか、地域活性化にもつなげようと「センキョ割」は、春日市以外の人も利用可能だということです。
実際にどんなサービスが受けられるのでしょうか。
■ワインショップSora・山口陽一郎 代表
「おまたせしました。」
■八木菜月アナウンサー
「ありがとうございます。おいしそうですね。これが通常ですと、おいくらですか。」
■山口代表
「通常は、パスタによりますが3000円くらいです。センキョ割で1000円です。」
パスタか肉料理に、前菜、ドリンク、デザートが付いた3000円前後のランチセット。これが「センキョ割」だと、なんと1000円です。
■八木アナウンサー
「いただきます。トマトソースの濃厚さと、ベーコンとエビのうまみがすごくて、おいしいです。」
■山口代表
「学生が頑張っているので、応援しようという気持ちでやっています。まだやっぱり浸透していないので、（去年の参院選は）10組ぐらい来てくれましたが、もっと選挙に行って興味を持って、お客さんが来てくれたらいいなと思います。」
この活動に参加した経験のある学生は、選挙のイメージが変わったと話します。
■大学生
「選挙に行くこと自体が、そこまでハードルが高いことじゃないと気づくことになりました。（今回も）行きます！」
自身の将来を託した一票を、より多くの人に投じてもらいたいと願う若者たち。衆議院選挙の投開票まで、あと4日です。
※FBS福岡放送めんたいワイド2026年2月4日午後5時すぎ放送