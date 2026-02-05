『おコメの女』第5話 “正子”松嶋菜々子、セレブ動画配信者への調査で“最大の敵”と遭遇
松嶋菜々子が主演するドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の第5話が5日の今夜放送される。
【写真】正子（松嶋菜々子）は父・田次（寺尾聰）とも再会
本作は、松嶋演じる東京国税局の敏腕調査官が悪徳脱税者を成敗していく勧善懲悪の社会派痛快エンタメドラマ。共演には佐野勇斗、長濱ねる、千葉雄大、高橋克実、戸次重幸、大地真央、寺尾聰が名を連ねている。
■第5話あらすじ
引退後も政界で幅を利かせていた政界の元大物・鷹羽錦之助が死去。東京国税局資料調査課内の複雑国税事案処理室を率いる国税調査官の正子（松嶋）がお別れの会に足を運ぶと、会場にはなぜか父・田次（寺尾聰）の姿があった。
一方、新たな調査対象者に浮上したのは、チャンネル登録者5000人にも関わらず超セレブ生活を送っている動画配信者・ポンギ★カナちぇる（川津明日香）。調査を開始すると、錦之助の息子で経済産業大臣の鷹羽宗一郎（千葉雄大）の愛人疑惑や、元東京国税局員・箱山哲郎（浅野和之）とのつながりが見えてくる。そして箱山は、正子の因縁の宿敵だった…。
ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』は、テレビ朝日系にて毎週木曜21時放送。
