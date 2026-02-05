観月ありさ、“数十年ぶり”に再会した俳優と2ショット「このツーショットはヤバい」「お二人共素敵すぎる」
俳優の観月ありさ（49）が4日、自身のインスタグラムを更新。数十年振りに再会した俳優との2ショット写真を公開した。
【写真】“数十年ぶり”に再会した俳優との2ショットを公開した観月ありさ
観月は同日、日本テレビ系で放送された『1周回って知らない話SP』に俳優の瀬戸朝香（49）と出演した。インスタグラムでは「21歳の時に『ボーイハント』というドラマで共演させて頂いてからのお付き合い!!!」と瀬戸を紹介した。
続けて「時は経ち本当に数十年振りに再会した朝香ちゃん。何だか嬉しくて抱擁してしまった」「当時、ディズニーランドに一緒に行ったなぁ。とか。思い出した」としみじみ。「懐かしい昔の現場のお話。今の私達のお話を番組の中でも沢山話させて頂いてます」「良き再会になりました」とつづった。
この投稿に「お二人共素敵すぎる」「大好きなお二人が揃って観られるなんて嬉しいです」「このツーショットはヤバい」など喜びの声が寄せられた。
