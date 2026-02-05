KITTE丸の内で最大2500円分のクーポンがもらえちゃう！ランチ限定のスタンプラリーは2月28日まで。

KITTE丸の内では、2026年2月28日まで「ランチめぐりスタンプラリー！」を開催中。

公式LINEを友だち追加してキャンペーンに参加すると、対象の飲食店で使えるクーポンがもらえます。

ディナークーポンもゲットできる！？

まずは、店頭のPOPや公式サイトからKITTE丸の内公式LINEを友だち追加。

ランチ（11時から15時まで）の会計時に、対象店舗で案内されるQRコードを読み取ると、1会計で1個スタンプが溜まります。

スタンプ5個で500円分、10個で500円分＆ディナー限定1000円分、15個で500円分の、対象店舗で使えるクーポンがもらえます。

対象店舗は、B1、1F、4F、5F、6Fの飲食店。なお、ドリンク単品など一部対象外の商品があります。

ローソン、Tokyo City i CAFÉ、スターバックス、タリーズコーヒー＆ティー、治一郎、キッチンカー、屋台DELiは対象外です。

スタンプの付与は、1アカウント1日につき1個まで。

他の割引券や商品券との併用が可能。複数の端末で獲得したスタンプの合算はできません。

クーポンの有効期限は、3月31日までとなります。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）